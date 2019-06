Samsung Galaxy Note 10: Bricht es den Rekord für schmalsten Display-Rand?

Das Samsung Galaxy Note 10 wird ein Smartphone der Superlative – vor allem im Bereich des Displays. Der große Bildschirm wird auch durch sehr schmale Ränder ermöglicht. Wie dünn die Einfassung tatsächlich ausfällt, soll ein nun aufgetauchtes Bild zeigen.

Das Foto zeigt angeblich eine Schutzfolie für das Display des Samsung Galaxy Note 10. Demnach fallen die Ränder des Smartphones augenscheinlich sehr dünn aus. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass der Bildschirm um die seitlichen Ränder gebogen ist. Das Bild stammt von dem für Leaks bekannten Twitter-Nutzer Ice universe. Ihr findet den besagten Tweet am unteren Ende dieses Artikels.

Wie groß ist das Zyklopen-Auge?

Das Galaxy Note 10 soll jüngsten Gerüchten zufolge eine besondere Frontkamera mitbringen. Angeblich befindet sie sich am oberen Ende des Displays in der Mitte, eine Aussparung soll das Funktionieren gewährleisten. Auch das Galaxy S10 und S10 Plus verfügen über ein solches Loch im Display, allerdings in der rechten Ecke des Bildschirms.

Auf dem von Ice universe veröffentlichten Bild ist eine solche Aussparung nicht zu erkennen. Dies hat laut SamMobile einen einfachen Grund: Die Größe der Kamera sei noch nicht bekannt. Entsprechend können die Hersteller von Schutzfolien für das Galaxy Note 10 noch kein Loch bohren, das für den "Zyklopen" passt.

Galaxy Note 10 in mehreren Versionen

In anderen Bereichen als dem Bildschirm könnte Samsung allerdings auch sparen: Das Galaxy Note 10 soll zum Beispiel ohne physische Tasten auskommen. Zumindest den Bixby-Button wird das Smartphone voraussichtlich nicht bieten. Darüber hinaus mehren sich die Gerüchte, dass es auch keinen Kopfhöreranschluss gibt – ein Umstand, der bei vielen Nutzern für Unmut sorgen dürfte.

Erstmals soll es in diesem Jahr mehrere Ausführungen des Gerätes geben. Im Gespräch sind etwa eine Pro-Version und eine günstige Ausführung. Samsung wird das neue Note-Smartphone voraussichtlich wie üblich im Sommer vorstellen. Angeblich ist es für das Galaxy Note 10 Mitte August 2019 so weit. Dann werden wir auch wissen, wie schmal die Einfassung des Bildschirms tatsächlich ausfällt.