Nutzer von Samsung-Smartphones wie dem Galaxy Note 10+ erhalten bekanntlich immer mal wieder exklusive "Fortnite"-Features. Für Fans des Battle-Royale-Games hat der Hersteller nun ein Video mit Profi-Zocker Ali "Myth" Kabbani gedreht, der in der Szene als Star gilt.

"Myth" zählt zu den besten "Fortnite"-Spielern der Welt und lockt mit seinen Twitch-Streams regelmäßig unzählige Zuschauer an. In dem Samsung-Video über diesem Artikel zeigt er sich mal von einer anderen Seite – und interviewt sich selbst. Im Zentrum der Unterhaltung steht immer wieder das Galaxy Note 10+ des Streamers.

Spätaufsteher mit engem Fan-Kontakt

Im Verlauf des Clips erfahren wir, wie "Myth" sein Samsung Galaxy Note 10+ nutzt. Wenn er nicht gerade zu einem Interview eingeladen ist, stelle er beispielsweise den Wecker stets auf 15 Uhr. Denn als professioneller "Fortnite"-Streamer sei er oft bis 6 Uhr morgens wach.

Als "Fortnite"-Star hat "Myth" unzählige Fans auf der ganzen Welt. Das Galaxy Note 10+ helfe ihm dabei, mit ihnen in Verbindung zu bleiben. Es ermögliche ihm zu jeder Zeit, eine Unterhaltung über Kanäle wie Instagram oder Twitter zu starten. Innerhalb von zwei Minuten sei er so etwa in der Lage, Hunderten von Fans zu antworten.

Merchandise-Design auf dem Galaxy Note 10+

Aber auch bei der Verwirklichung von Geschäftsideen hilft das Samsung Galaxy Note 10+ dem "Fortnite"-Profi. Er bietet inzwischen Merchandise-Artikel wie Hoodies oder T-Shirts an. Manchmal falle ihm unterwegs eine Idee für ein neues Produkt ein. Dann zücke er das Samsung-Smartphone und skizziere mit dem S-Pen einen ersten Entwurf für das Design.

Gegen Ende des Videos erlaubt sich "Myth" dann noch den ein oder anderen Spaß mit dem Galaxy Note 10+: Er knipst ein peinliches Selfie für Instagram und fordert seinen Streamer-Kollegen "Hamlinz" via Twitter zu einer Challenge heraus. Zu guter Letzt gibt "Myth" dann noch seinen Lieblings-Tanz aus "Fortnite" zum Besten. Wir meinen: Der Streamer hat einen sympathischen Eindruck hinterlassen. Wie ist er bei euch angekommen?