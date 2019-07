Galaxy Note 10 Plus: Release gemeinsam mit Watch Active 2 wahrscheinlich

Bis zur feierlichen Vorstellung des Galaxy Note 10 vergehen noch einige wenige Wochen – und schon jetzt verraten fast schon täglich neue Leaks, was uns erwartet. Auch Leak-Altmeister Evan "evleaks" Blass hat sich wieder einmal mit Neuigkeiten zurückgemeldet. Von ihm veröffentlichtes Bildmaterial gibt Hinweise auf einen gemeinsamen Release mit Samsungs nächster Smartwatch.

Insgesamt hat der Leak-Experte zwei Bilder veröffentlicht, die ihr beide im Tweet am Ende dieses Artikels begutachten könnt. Eines zeigt das erwartete Galaxy Note 10 Plus, welches einen größeren Bildschirm besitzt als die Standard-Variante. Auf dem anderen Bild ist Samsungs Galaxy Watch Active 2 zu sehen. Was dabei auffällt: Nicht nur tauchen zu beiden Geräten in letzter Zeit vermehrt Leaks auf. DIe Pressematerialien sind sich vom Layout her auch sehr ähnlich, so dass eine gleichzeitige Veröffentlichung wahrscheinlich ist.

Riesiger Bildschirm mit Bullauge

Ansonsten bieten die Bilder für gut informierte CURVED-Leser sonst kaum Überraschungspotential. Nach dem letzten Leak sind wir vom fehlenden Klinkenanschluss auf der Abbildung des Galaxy Note 10 Plus nicht mehr überrascht. Auch die zentrale Positionierung der Frontkamera im Display wurde längst verraten. Dass Samsung falsche Hinweise gestreut hat und sich diese Details bis zum Release ändern werden, ist nicht zu erwarten.

Auch wenn schon vieles bekannt ist, könnte bei der Vorstellung des Note 10 und Note 10 Plus der S Pen für Staunen sorgen. Der Eingabestift zeichnet die Smartphone-Reihe aus und lebt besonders von den Fähigkeiten, die ihm Software und Innenleben verleihen. Da diese von außen nicht zu erkennen sind, hat Samsung hier wohl die besten Chancen, das eine oder andere Feature bis zur Präsentation geheimzuhalten.

Watch Active 2: Sport-Smartwatch in verschiedenen Ausführungen

Für den Sommer kommt die Watch Active 2 fast etwas spät – zumindest, wenn die Gerüchte um den Release des Galaxy Note 10 stimmen und die Uhr wirklich zusammen mit dem Smartphone erscheint. Als Nachfolger der Galaxy Watch Active sollte es sich bei ihr auch um eine vergleichsweise elegante Smartwatch handeln, die sich auch als Gesundheits- und Fitness-Tracker eignet. Vielleicht kommt sie mit eingebautem EKG und Sturzerkennung der Apple Watch (Series 4) sogar am Nächsten.