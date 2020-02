Ungewohnte Nachrichten für Nutzer eines Galaxy Note 10. Samsung rollt derzeit ein Update aus, das mehr als nur „die Sicherheit Ihres Gerätes“ verbessert. Es geht dem Wischgesten-Bug (endlich) an den Kragen. Der Patch stiftet allerdings auch Verwirrung.

Samsung hat in Deutschland ein Update für euer Galaxy Note 10 bereitgestellt, das den "nervigsten Android-10-Bug aller Zeiten" behebt. Um diesen hat sich der Hersteller bereits kurz zuvor beim Galaxy S10 gekümmert. Das bisherige Problem: Das System erkannte nicht nur die eigentliche Wischgeste, sondern auch eine herkömmliche Eingabe. Wenn ihr zum Beispiel vom unteren Display-Rand nach oben gewischt habt, seid ihr nicht nur zum Homescreen zurückgekehrt, sondern habt in WhatsApp noch etwas in die Tastatur getippt.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy S20 Ultra

Gesichtserkennung optimiert

Laut Änderungsprotokoll soll ab sofort auch die Gesichtserkennung besser sein. Ob diese nun zuverlässiger, sicherer oder schneller läuft oder Samsung einfach einen Fehler beseitigt hat, ist unklar. Der Hersteller geizt im Changelog leider traditionell mit Details. In Foren und sozialen Medien sorgt dafür eine andere Sache für etwas Verwirrung. Einige (wenige) Nutzer berichten, dass sie nach der Installation des Updates die Gesundheits-App Samsung Health aus dem Galaxy Store neu herunterladen mussten.

Erstes "echtes" Update 2020

Es ist seit Dezember 2019 die erste Aktualisierung, die über einen normalen Sicherheitspatch hinausgeht. Zuletzt war dies beim Update auf Android 10 der Fall. Leider enthält das Paket noch nicht den Android-Sicherheitspatch für März. Diesen dürfte Samsung aber zeitnah liefern. Zuletzt stopfte das Unternehmen Sicherheitslücken im Android-System nämlich ziemlich schnell.

Das Update ist 259,73 MB groß und rollt erfahrungsgemäß in Wellen aus. Es kann also sein, dass es bei anderen Nutzern bereits verfügbar ist, ihr aber noch etwas warten müsst – oder umgekehrt. Euer Handy informiert euch automatisch, sobald eine Aktualisierung verfügbar ist. Ihr könnt aber auch selbst nachschauen: Tippt auf "Einstellungen" und navigiert nach unten zu "Software-Update". Dort wählt ihr "Herunterladen und installieren" aus. Euer Smartphone schaut nun, ob ein neues Download-Paket verfügbar ist.