Der Preis des Galaxy Note 20 Ultra soll so hoch sein wie der des Galaxy S20 Ultra

Dank zahlreicher Leaks wissen wir sowohl über das Galaxy Note 20 als auch das Galaxy Note 20 Ultra nahezu alles. Ein wichtiges Detail fehlte in den bisherigen Berichten allerdings: der Preis. So viel verlangt Samsung angeblich für seine neuen Geräte.

Der Preis für das Galaxy Note 20 liegt bei mindestens 999 Euro, wie Twitter-Leaker Ishan Agarwal berichtet. Für das Geld bekommt ihr demnach die 4G-Variante mit einer Speicherkapazität von 256 GB. Der Aufpreis für das 5G-Modell beträgt 100 Euro. Abgesehen von den Farben (Mystic Black, Mystic Bronze und Mystic Green) sind das eure einzigen beiden Auswahlmöglichkeiten. Denn ein Note 20 mit 512 GB Speicher wird es bisherigen Gerüchten zufolge nicht geben.

Samsung würde damit das Preisniveau gegenüber dem Galaxy Note 10 fast halten. Das derzeit noch aktuelle Modell startete im vergangenen Jahr mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 949 Euro. Dennoch dürfte eine (fast) vierstellige Summe einige potenzielle Käufer ins Grübeln bringen. Die bisherigen Specs zum Galaxy Note 20 lassen das Gerät nämlich wohl eher wie ein gutes Lite-Modell aussehen.

Samsung übernimmt den Preis des S20 Ultra

Besser stattet das südkoreanische Unternehmen anscheinend das eigentliche Flaggschiff aus (alle Specs): Für das Galaxy Note 20 Ultra mit 256 GB ruft Samsung laut des Berichts 1349 Euro auf. Die Variante mit dem größeren Speicher (512 GB) soll 1449 Euro kosten. Das Ultra-Modell gibt es ausschließlich mit 5G-Support. Samsung übernimmt hier mutmaßlich also die Preise des Galaxy S20 Ultra, das zum Marktstart genauso viel kostete.

Auf dem Unpacked-Event am 5. August wird Samsung auch die Galaxy Watch 3, das Galaxy Z Flip, Galaxy Fold 2 und die Galaxy Buds Live zeigen, wie der Hersteller in einer offiziellen Vorschau bestätigt. Ishan Agarwal verrät in seinem Tweet auch schon einmal den ungefähren Preis der Kopfhörer, die wie Bohnen aussehen: etwa 189 Euro.

Übersicht: Die Preise für die Note-20-Reihe