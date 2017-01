Galaxy Note 7: Bekanntgabe vom Ergebnis der Untersuchung am 23. Januar

Schon in wenigen Tagen will Samsung verkünden, welches Problem beim Galaxy Note 7 zur Selbstentzündung geführt haben soll: Am 23. Januar 2017 findet die entsprechende Pressekonferenz in Südkorea statt. Falls Ihr auf die Bekanntgabe des Ergebnisses brennt, könnt Ihr das Event auch in einem Live-Stream direkt mitverfolgen, wie Samsung über seinen Newsroom verkündet.

Erklärungsversuche zur Ursache für die explodierten Einheiten des Galaxy Note 7 erfolgten bislang nur durch Dritte. Zwar steht der vom Samsung-Unternehmen SDI hergestellte Akku seit geraumer Zeit in Verdacht, doch bestätigt wurde dies offiziell noch nicht. Die Experten von Instrumental haben neben dem Akku auch das Design des Smartphones für das Debakel verantwortlich gemacht: Der Energiespeicher sei demnach zu groß gewesen und hätte zudem nicht genug Platz im Gehäuse spendiert bekommen, um sich auszudehnen.

Live-Stream nach Mitternacht

Ob diese Vermutungen zum Galaxy Note 7 durch Samsung letztendlich bestätigt werden, könnt Ihr erfahren, indem Ihr die Pressekonferenz über den Live-Stream mitverfolgt. Über die Galaxy-Webseite des Herstellers soll die Übertragung weltweit zur Verfügung stehen. Da die Veranstaltung in Seoul am 23. Januar um 10 Uhr Ortszeit stattfindet, startet die Pressekonferenz hierzulande früh am Montag gegen 2 Uhr morgens.

Gerüchten zufolge soll Samsung beim Galaxy S8 nicht mehr auf eigene Akkus setzen, sondern Energiespeicher des Konkurrenten LG verwenden. Auch dies könnte darauf hindeuten, dass sich das Galaxy Note 7-Debakel auf den Akku zurückführen lässt. Da wäre dieser Schritt nur logisch, um das Vertrauen der Kundschaft zurückzugewinnen.