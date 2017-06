Galaxy Note 7 "Fandom Edition": Verkauf startet am 7. Juli

Samsung bringt offenbar das Galaxy Note 7 in der überarbeiteten "Fandom Edition" am 7. Juli 2017 zurück auf den Markt. Schon länger kursierte das "FE" als Namenszusatz der Neuauflage in Gerüchten – nun wissen wir, wofür es steht.

Nach der Pannenserie und dem anschließenden Produktions- und Verkaufsstopp des Note 7 im vergangen Jahr bringt Samsung das Gerät wohl doch noch einmal zurück: Das Wall Street Journal berichtet, dass Samsung die Neuauflage mit dem Namenszusatz Fandom Edition beziehungsweise FE ab dem 7. Juli in ausgewählten Regionen zurück in den Verkauf bringen möchte. Vermutlich wird das Galaxy Note 7 FE zunächst ausschließlich in Südkorea erhältlich sein.

Fandom Edition mit kleinerem Akku

Auch Yonhap News bestätigt das Launch-Datum und bezieht sich dabei auf Quellen aus der Industrie. Dem Bericht zufolge soll das neue Note 7 FE 700.000 Won (rund 540 Euro) kosten. Damit es mit dem überarbeiteten Smartphone nicht wieder zu Komplikationen kommt, dürften wohl neue, unproblematische Komponenten verbaut sein – die Rede ist zum Beispiel von einem kleineren Akku mit weniger Kapazität.

Samsung bringt das Note 7 auch deshalb zurück auf den Markt, um der Kritik von Umweltschützern entgegenzuwirken. Dem Konzern wurde vorgeworfen, die Umwelt mit dem Verschrotten der rund drei Millionen zurückgerufenen Note 7 erheblich zu belasten. Für das Unternehmen ist der Schritt auch ein Risiko, da die Vorstellung des Note 8 nun auch nicht mehr fern ist. Über Pläne einer Veröffentlichung des Note 7 FE in Deutschland ist nichts bekannt.