Galaxy Note FE ist offiziell: Samsung bestätigt Markstart im Juli

Das Galaxy Note FE kommt: Samsung hat die generalüberholte Ausführung seines Pannen-Phablets offiziell bestätigt – das Smartphone soll ab dem 7. Juli 2017 erhältlich sein. Ob die "Fan Edition" auch hierzulande erscheint, ist aktuell noch nicht bekannt.

Das Galaxy Note FE ist von der Ausstattung her zum Note 7 nahezu identisch, wie 9to5Google unter Berufung auf Samsungs koreanischen Newsroom berichtet. In Bezug auf das Design gibt es aber ein paar Unterschiede: So ist beispielsweise kein Logo über dem Display zu sehen, ähnlich wie beim Galaxy S8. Dafür steht auf der Rückseite des Smartphones im unteren Drittel der Schriftzug "Galaxy Note Fan Edition", der die besondere Version des Gerätes kennzeichnet.

Kleinerer Akku und Bixby

Der größte Unterschied des Galaxy Note FE im Vergleich zum Original ist der Akku: Dieser weist in der generalüberholten Ausführung die Kapazität von 3200 mAh auf. Im ursprünglichen Phablet war ein 3500-mAh-Akku verbaut – der für die Überhitzung und die dadurch notwendig gewordene Rückrufaktion verantwortlich war. Eine Besonderheit ist zudem der digitale Assistent Bixby, den Samsung mit dem Galaxy S8 eingeführt hat und der nun auch auf dem Galaxy Note FE vorinstalliert ist.

Die übrigen Specs des Galaxy Note FE entsprechen dem Original: So verfügt das Phablet über einen S Pen, einen Snapdragon 821 als Antrieb, 4 GB RAM und 64 GB internen Speicherplatz. Die Fan Edition des Smartphones erscheint zunächst exklusiv in Südkorea in einer Auflage von 400.000. Der Preis zum Release beträgt wie erwartet umgerechnet 536 Euro. Ob das Gerät auch in anderen Regionen veröffentlicht wird, will Samsung zu einem "späteren Zeitpunkt" entscheiden.