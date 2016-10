Galaxy Note 7: Samsung arbeitet an App zur Datenübertragung zum S7

Einige Nutzer berichten von Problemen bei der Datenübertragung vom Galaxy Note 7 auf ein Galaxy S7. Da das vom Markt genommene Phablet über exklusive Apps wie etwa Notes verfügt, ist die aktuelle Version der Übertragungs-App Smart Switch noch nicht ganz kompatibel.

Das geht aus einem Thread im Forum von AndroidCentral hervor. Der Ersteller konnte seine Daten offenbar übertragen, nur der Eintrag für Samsung Notes sei in Smart Switch ausgegraut. Er habe sich deshalb telefonisch an den Samsung Support gewendet, die bestätigten, dass sich die Notes-App auf dem Galaxy Note 7 von S Note auf dem Galaxy S7 unterscheidet.

Smart Switch-Update geplant

Der Support habe ihm zudem mitgeteilt, dass Samsung an einem Update für die Datenübertragung arbeitet. Sobald die überarbeitete Smart Switch-Software bereitsteht, wolle man Bescheid geben. Solltet auch Ihr von dem Rückruf des Galaxy Note 7 betroffen sein und möchtet Eure Notizen und Co. auf ein Galaxy S7 oder S7 Edge überspielen, dann müsst Ihr Euch wohl noch etwas gedulden, wenn Ihr unverzichtbare persönliche Aufzeichnungen mitnehmen möchtet.

Solltet Ihr hingegen keine exklusiven Apps des Galaxy Note 7 verwendet haben, sollte die Datenübertragung schon jetzt anstandslos funktionieren. Solltet Ihr auch betroffen sein, steht Ihr immerhin nicht alleine da: Seit gestern ist klar, dass das Stylus-Phablet eingestampft wurde. Wer will, erhält von Samsung ein Galaxy S7 oder S7 Edge plus Kaufpreisdifferenz als Ersatz. Die ganze Geschichte des gescheiterten Phablets lest Ihr in Jans Chronik einer Akku-Krise.