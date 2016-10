Galaxy Note 7: Samsung gibt weltweiten Verkaufsstopp bekannt

Samsung stoppt die Verteilung sämtlicher Galaxy Note 7-Geräte. Auf seinem offiziellen Blog gibt das Unternehmen bekannt, dass das Smartphone ab sofort einem Verkaufsstopp unterliegt – was auch für Austauschgeräte gilt.

Das Unternehmen reagiert somit auf die Berichte über entflammte Exemplare, bei denen es sich offenbar bereits um ausgewechselte Modelle handelte. Vertriebspartner weltweit sind aufgerufen, die Verbreitung des Stylus-Phablets einzustellen und einen Verkaufsstopp einzuleiten. Besitzer eines Galaxy Note 7 sind angehalten, vom Gebrauch abzusehen, egal ob sie bereits ein Austauschgerät bekommen haben oder nicht.

Auf Wunsch Galaxy S7 oder S7 Edge im Austausch

Samsung bietet im Austausch optional ein Galaxy S7 oder S7 Edge an und erstattet die Preisdifferenz, sollten Käufer nicht einfach den vollen Betrag zurückverlangen. Wer ein Galaxy Note 7 umtauscht, erhält zudem eine Geschenkkarte mit 25 Dollar Guthaben. Samsung-Partner Oculus hat indes die Note 7-Unterstützung für Gear VR per Software-Update unterbunden, wie SamMobile berichtet. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn ein Smartphone direkt vor den Augen in Flammen aufgeht.

Eine Seite mit weiteren Details zum Verkaufsstopp und dem Austausch scheint vorerst nur für US-Kunden zu existieren. Gut möglich, dass eine deutsche Seite schon bald folgen wird. Samsung arbeite derweil mit seinen Partnern an einer Lösung und untersuche weiterhin Berichte über Galaxy Note 7-Einheiten, die Feuer gefangen haben.