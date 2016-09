Galaxy Note 7: Samsung startet am 28. Oktober wieder den Verkauf

Offenbar geht der Austausch des Galaxy Note 7 besser voran als gedacht: In Europa wird das Phablet voraussichtlich noch im Oktober 2016 wieder erhältlich sein. Samsung hatte im Vorfeld damit gerechnet, dass der Verkauf womöglich sogar erst ab Ende November wieder starten könnte.

Wie CNET berichtet, hat Samsung nun angeblich in einem offiziellen Statement den Termin für einen erneuten Verkauf des Galaxy Note 7 bekannt gegeben. Nach dem Debakel rund um explodierte Phablet-Akkus startete der Hersteller aus Südkorea eine weltweite Rückrufaktion, sodass der Verkauf vorerst eingestellt wurde. Noch ist der von Samsung angegebene 28. Oktober 2016 als Starttermin aber nicht ganz abgesichert.

Rückruf ist wichtiger

Denn vor dem erneuten Verkauf hat natürlich zuerst der vollständige Abschluss der laufenden Umtauschaktion oberste Priorität. Zwar sind auch in anderen Ländern bereits viele Geräte getauscht worden, wobei sich eine Vielzahl der Besitzer für ein neues Galaxy Note 7 anstatt einer Rückerstattung des Kaufpreises entschieden haben soll, doch vollendet ist der Rückruf noch nirgends. Somit hält sich Samsung die Möglichkeit zur Terminverschiebung für den erneuten Verkaufsstart weiter offen.

In Europa können allerdings im Vergleich zu Südkorea oder den USA nicht ganz so viele Geräte im Umlauf sein. Der offizielle Verkaufsstart für Nicht-Vorbesteller erfolgte erst am 2. September 2016: der Tag, an dem auch die Rückrufaktion sowie der Verkaufsstopp offiziell angekündigt wurden. Andererseits hatte Samsung Vorbestellern das Galaxy Note 7 hierzulande mit einem kostenlosen Gear VR-Headset schmackhaft gemacht. Auch ist nicht bekannt, wie viele Händler das Phablet womöglich auch nach dem 2. September noch verkauft haben. Wenn Ihr Euer vorbestelltes Exemplar aber noch nicht erhalten habt oder Euch eines der neuen Geräte sichern wollt, könnt Ihr Euch vorerst auf den 28. Oktober 2016 freuen.