Galaxy Note 7: Samsung will Note-Marke offenbar wirklich zu Grabe tragen

Die Note-Bremse bleibt womöglich dauerhaft angezogen: Samsung soll nach dem Galaxy Note 7-Debakel keine weiteren Phablets mit dem Namenszusatz "Note" mehr produzieren. Offenbar hat die Akku-Explosionswelle damit die Marke selbst zerstört.

Das Gerücht stammt laut PhoneArena von einer anonymen Quelle, die angeblich aus Samsungs eigenen Reihen stammt. Offenbar sei die Marke "Note" nun zu sehr mit den hochentzündlichen Galaxy Note 7 verbunden. Einer Umfrage nach sollen knapp 50 Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie die Marke "Note" nun mit etwas Negativem assoziieren.

Abschied nach 5 Jahren?

Sollte die Quelle glaubhaft sein, wäre dies das Ende einer Marke, die 2011 das Licht der Welt erblickt hat. In diesem Jahr erschien nämlich das erste Galaxy Note. Für damalige Verhältnisse war es mit seinem 5,3-Zoll-Bildschirm ein extrem großes Smartphone. Vermutlich hat die Note-Serie somit auch dazu beigetragen, dass sich Phablets beziehungsweise Smartphones mit einer Bildschirmdiagonale von über 5 Zoll durchgesetzt haben. Das Galaxy Note 7 hatte sogar einen Bildschirm in 5,7 Zoll.

Unklar ist, ob Samsung die Idee eines Phablets mit Stylus nun komplett verwirft oder die Serie nach dem Galaxy Note 7 unter einem anderen Namen weitergeführt wird. Denkbar wäre die Idee eines Nutzers, die wir neulich in einem Kommentar lesen konnten: So gab dieser an, Samsung könnte fortan drei Ausführungen seiner S-Modelle veröffentlichen. Beispielsweise ein Galaxy S8, ein Galaxy S8 Edge und ein "Galaxy S8 Pen" als Note-Nachfolger. Das klingt gar nicht so unwahrscheinlich – vielleicht entscheidet sich Samsung wirklich für so eine Lösung.