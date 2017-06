Galaxy Note 8: Display-Abdeckung zeigt Ausmaße

So riesig könnte der Bildschirm des Galaxy Note 8 ausfallen: Im Internet sind zum wiederholten Mal Bilder aufgetaucht, auf denen das Frontpanel des nächsten Samsung-Phablets zu sehen sein soll. Demnach erwartet uns ein Smartphone mit einem äußerst großen Display.

Auf dem einen Bild (oben), das von Slashleaks veröffentlicht wurde, ist eine Display-Abdeckung zu sehen, die ohne seitliche Ränder auskommt. Sollte es sich dabei tatsächlich um eine Komponente des Galaxy Note 8 handeln, wird das Gerät einen größeren Bildschirm erhalten als das Galaxy S8 Plus. Auf dem zweiten Bild (unten), das ebenfalls von Slashleaks stammt, weist das Panel einen kleinen seitlichen Rand auf. Auch sind hier die Aussparungen am oberen Rand deutlich zu erkennen, die vermutlich für die Frontkamera und Sensoren gedacht sind.

Wo bleibt der Fingerabdrucksensor?

Das Frontpanel auf dem zweiten Bild sieht tatsächlich einem anderen Panel sehr ähnlich, von dem erst vor Kurzem ein Bild die Runde machte. Alle Bilder deuten darauf hin, dass Samsung wie beim Galaxy S8 auch beim Galaxy Note 8 auf einen physischen Homebutton verzichtet. Bleibt die Frage, ob sich der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite befindet – oder vielleicht doch in den Bildschirm integriert werden kann.

Das Galaxy Note 8 soll Gerüchten zufolge das erste Smartphone auf dem Markt werden, das den Snapdragon 836 als Antrieb nutzt. Dabei handelt es sich um das Upgrade zum Snapdragon 835, dem aktuellen Premium-Chipsatz von Qualcomm. In knapp zwei Monaten will Samsung sein neues Phablet mutmaßlich der Öffentlichkeit vorstellen: Möglicherweise erhalten wir also am 26. August 2017 Gewissheit zu den offenen Fragen rund um das Note 8.