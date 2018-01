Galaxy Note 8 erhält Sicherheitsupdate für Dezember 2017

Das Galaxy Note 8 erhält das Sicherheitsupdate für Dezember 2017. In einigen Regionen rollt bereits eine Aktualisierung aus, die nicht nur mehrere Löcher im Android-System stopft, sondern auch einige Verbesserungen mit sich bringt.

Nachdem das Sicherheitsupdate für Dezember bereits in den ersten Regionen ausgerollt ist, hat es nun auch Großbritannien erreicht, berichtet SamMobile. Allerdings kann derzeit nur die komplette Firmware über das Samsung-Tool Smart Switch bezogen und auf das Galaxy Note 8 aufgespielt werden. OTA (Over the Air) ist sie noch nicht verfügbar. Die neue Firmware trägt die Versionsbezeichnung "N950FXXU2BQKG".

Nur wenige kritische Lücken

Mit dem Sicherheitsupdate für Dezember 2017 werden erfreulicherweise nur 11 kritische Angriffspunkte des Android-Betriebssystems beseitigt, 10 weitere Sicherheitslücken betreffen Samsungs eigene Benutzeroberfläche. Die Firmware ist in etwa 3,8 GB groß, die OTA-Version dürfte etwas kleiner sein. Wann die deutsche Variante verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Lange dürfte es aber nun nicht mehr dauern.

Neben dem Sicherheitsupdate enthält die Aktualisierung auch eine Verbesserung für den Foto-Modus "Live Focus", der Fotos um einen Bokeh-Effekt ergänzt. Ebenfalls an Bord sei die VPN-Funktion, mit der die WLAN-Sicherheit des Galaxy Note 8 erhöht werden kann. Allerdings ist in der kostenlosen Version des Dienstes nur ein Datenvolumen von monatlich 250 MB inklusive. Es werden wohl 1,99 Euro pro Monat fällig, um die Funktion ohne Einschränkungen nutzen zu können.