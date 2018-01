Galaxy Note 8: Erste Nutzer erhalten Update auf Android Oreo

Es geht so langsam los: Das Galaxy Note 8 erhält offenbar das Update auf Android Oreo – noch vor dem Galaxy S8. Zumindest sollen einige Nutzer den entsprechenden Hinweis auf die Aktualisierung bereits erhalten haben. Womöglich handelt es sich aber nur um eine Art Test-Rollout.

Offiziell hat sich Samsung noch nicht zum Start der Update-Verteilung für das Galaxy Note 8 geäußert. Zumindest GSMArena geht daher davon aus, dass Android Oreo zunächst als Test ausrollt und nur wenige Nutzer erreicht. Womöglich kommt Version 8.0 auf weiteren Geräten an, sobald sich der Hersteller sicher ist, dass alles problemlos verläuft.

Update für Note 8 mit Exynos-Chip

Die Chance dürfte hoch sein, dass auch in Deutschland bald die ersten Besitzer des Galaxy Note 8 das Update auf Android Oreo erhalten. Auf Reddit hat sich ein Nutzer gemeldet, der die Aktualisierung schon installiert hat – und er nutzt die Variante des Smartphones mit Exynos-Chipsatz. Mit diesem SoC ist das Gerät hierzulande erhältlich, während Samsung in Regionen wie den USA auf einen Snapdragon 835 als Antrieb setzt.

Ein Nutzer hat sogar den Changelog vom Oreo-Update veröffentlicht. Demnach erhält die Samsung-Tastatur ein Update und kann auch direkt GIFs über die Plattform Giphy suchen. Zudem bleibt der sichere Ordner optional unverschlüsselt, bis das Smartphone erneut gesperrt wird. Für Musik-Fans gibt es offenbar neue hochqualitative Audio-Codecs, wenn das Smartphone über Bluetooth mit Kopfhörer oder Lautsprecher verbunden wird, die diese unterstützen.

Insgesamt dürfte das Galaxy Note 8 Android Oreo also viel früher als das Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus erhalten: Für letztgenannte Geräte endet Beta-Phase bald. Derzeit wird damit gerechnet, dass die Aktualisierung demnach im Februar 2018 erfolgt. Vielleicht startet die Verteilung aber überraschend ebenfalls in Kürze.