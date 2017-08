Galaxy Note 8 in "Star Pink" veröffentlicht

Falls Euch das Galaxy Note 8 in den bisher angekündigten Farben nicht zusagt, ist die nun vorgestellte Variante womöglich etwas für Euch. Samsung hat das Phablet nun auch in "Star Pink" im Angebot. Allerdings ist noch unklar, in welchen Regionen diese Ausführung erscheinen wird.

Das Galaxy Note 8 in "Star Pink" wird zunächst in Taiwan erscheinen, berichtet SamMobile unter Berufung auf den Online-Shop ePrice. Offenbar ist Pink in dieser Region eine sehr populäre Farbe: Angeblich greifen 30 Prozent der Smartphone-Käufer dort zu einer entsprechenden Ausführung. Neben dem Gerät selbst ist auch der beiliegende S Pen in Pink gehalten. Zuvor hat Samsung bereits das Galaxy S8 Plus in Taiwan in dieser Farbe veröffentlicht.

Samsung und die Smartphone-Farben

Ob Ihr die Farbvariante jemals offiziell in Deutschland erscheinen wird, ist fraglich: Für gewöhnlich veröffentlicht Samsung seine Top-Smartphones nicht in allen Ländern in allen Farben. Zum Beispiel ist das Galaxy S7 Edge in "Blue Coral" nicht in Deutschland erhältlich. Auch das Note 8 selbst bietet Samsung hierzulande lediglich in "Midnight Black" und "Maple Gold" an, jedoch nicht in "Orchid Gray" oder "Deep Sea Blue".

Es ist möglich, dass Samsung in den kommenden Monaten weitere Ausführungen des Galaxy Note 8 in Deutschland veröffentlicht, um die Verkäufe erneut anzutreiben. Bis dahin bleibt Euch bei "Star Pink", "Orchid Gray" und "Deep Sea Blue" nur der Import aus einem der Länder, in denen die Farben erhältlich sind.