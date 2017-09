Galaxy Note 8 ist offenbar zerbrechlicher als iPhone 8 und Galaxy S8

Erst gefallen, dann gesprungen: Das Galaxy Note 8 musste in einem Droptest gegen das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus antreten. Samsungs Phablet hat dabei offenbar schlechter als die neuen Apple-Geräte abgeschnitten – und ist laut Wertung sogar fragiler als das Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus.

Im Test des US-Unternehmens Square Trade wurden iPhone 8, iPhone 8 Plus und Galaxy Note 8 zunächst aus einer Höhe von knapp 1,82 Meter auf die Rückseite fallen gelassen – also etwa aus Kopfhöhe. Während das rückseitige Glas des iPhone 8 nur an einer Stelle splitterte, ist die Rückseite des Plus-Modells und des Note 8 von zahlreichen Rissen überzogen. Letzteres setzt übrigens auf Gorilla Glass 5.

Galaxy Note 8 wohl sehr fragil

Wenig gnädig war die Gravitation auch beim Droptest aus der gleichen Höhe auf die Vorderseite: Bei allen Modellen ist das Display deutlich sichtbar gesprungen. Das Galaxy Note 8 weist noch große "Flocken" im Glas vom Einschlag auf. Es zeigt auch Grafikfehler an und soll nicht mehr richtig funktionieren. Im nächsten Test werden die Smartphones mit knapp 35 km/h waagerecht auf den Steinboden geschleudert. Hier kommt ebenfalls keines der Modelle ohne Blessuren davon, jedoch sind die Schäden deutlich geringer als beim Droptest.

Nach 60 Sekunden in der Trommel sieht dagegen nur das iPhone 8 wirklich zerstört aus, während beim Note 8 eher die Kanten kaputt sind. Ob das Glas eines Smartphones schnell splittert, hängt natürlich auch stark davon ab, wie es auftrifft. Dies haben zwei weitere Droptests zum iPhone 8 bereits gezeigt, in denen auch der Sturz aus Hüfthöhe eine Rolle simuliert wird.

Insgesamt hat das iPhone 8 einen "Breakability Score" von 67 erhalten und ist von den drei getesteten Geräten das widerstandsfähigste. Mit einer Wertung von 74 Punkten ist die Gefahr beim iPhone 8 Plus noch höher. Dagegen hat das Galaxy Note 8 gleich 80 Punkte und den Vermerk "hohes Risiko" erhalten. Anfang Mai 2017 hat Square Trade dem Galaxy S8 eine Wertung von 76 Punkten gegeben, dem Plus-Modell 77 Punkte. Demnach ist das Note 8 offenbar noch zerbrechlicher als der laut Tests schon sehr fragile S7-Nachfolger.