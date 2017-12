Galaxy Note 8: In dieser Situation sticht die Kamera die Konkurrenz aus

Der optische Bildstabilisator (OIS) des Galaxy Note 8 ist in bestimmten Situationen offenbar der Konkurrenz überlegen. Das zeigt ein Video-Vergleich mit einer Aufnahme aus einer U-Bahn. Weder iPhone X, noch Google Pixel 2 oder das Huawei Mate 10 können mithalten.

Das Video stammt von Evan Rodgers, der seinen Vergleich auf Twitter veröffentlicht hat. Demnach ist das Galaxy Note 8 besonders gut darin, Vibrationen auszugleichen: Die Aufnahme einer Frau ist auf dem Samsung-Topmodell auffällig ruhig. Nur ab und an lassen sich leichte Ruckler wahrnehmen. Das schlechteste Ergebnis in dieser Umgebung liefert in Rodgers Test das iPhone X mit heftigen Verzerrungen.

Beim Spaziergang sind das Pixel 2 und das iPhone X an der Spitze

Das Pixel 2 und das Mate 10 teilen sich das Mittelfeld, wobei das Bild des Google-Smartphones dezent weniger unruhig erscheint. Das Ergebnis überrascht insofern, als ein voriger Test mit Videoaufnahmen während eines Spaziergangs ein ganz anderes Resultat liefert. Das Testvideo stammt ebenfalls von Evan Rodger und stellt die Bildstabilisierung bei 4K-Videos gegenüber.

In dieser Disziplin glänzen vor allem das Google Pixel 2 sowie das iPhone X, während das Note 8 zwar ein ruhigeres Bild produziert als das Mate 10, die Szenerie jedoch zu wabern scheint. Rodgers vermutet daher, dass die Bildstabilisierung vor allem für Clips beim Laufen ausgelegt ist. Kein Wunder, dürfte das doch das wahrscheinlichste Anwendungsszenario darstellen, wohingegen Aufnahmen in der U-Bahn vergleichsweise selten sein dürften.