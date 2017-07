Galaxy Note 8: Neue Bilder vermitteln guten Eindruck vom Design

So sieht das Galaxy Note 8 aus – oder zumindest beinahe: Im Internet sind neue Bilder aufgetaucht, auf denen das nächste Vorzeigemodell von Samsung zu sehen sein soll. Die Abbildungen bestätigen viele Details zu Ausstattung und Design, die dem Gerät bereits seit geraumer Zeit zugeschrieben werden.

Obwohl sie sehr detailgenau sind und authentisch wirken, handelt es sich nicht um offizielle Pressebilder von Samsung selbst; vielmehr habe der Hüllenhersteller Ghostek die Abbildungen des Galaxy Note 8 auf der Basis von Mockups erstellt und sie Boy Genius Report zugespielt. Demnach besitzt das Phablet ein Infinity Display, das dem von Galaxy S8 und S8 Plus stark ähnelt – inklusive der abgerundeten Ecken.

Dualkamera und Fingerabdrucksensor

Die Bilder bestätigen auch, dass Samsung den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite des Galaxy Note 8 neben der Dualkamera untergebracht hat. Gerüchten zufolge wollte das Unternehmen diese Komponente ursprünglich unter dem Display verbauen; da die Entwicklung aber noch nicht weit genug fortgeschritten sei, wurde diese Design-Entscheidung notwendig. Bereits beim Galaxy S8 beklagen viele Nutzer, dass bei der Suche nach dem Sensor oftmals die Kameralinse mit dem Finger beschmutzt wird.

Samsung hat mittlerweile den Termin für die Enthüllung des Galaxy Note 8 bekannt gegeben: Am 23. August 2017 wird das Phablet offiziell vorgestellt. Ihr werdet die Präsentation per Livestream verfolgen können. Bis Ihr das Premium-Smartphone selbst in der Hand halten könnt, wird allerdings noch ein wenig Zeit vergehen – laut Samsung soll der Release in Deutschland voraussichtlich erst im Oktober stattfinden.