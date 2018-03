Galaxy Note 8: neue Hinweise auf Oreo-Veröffentlichungsdatum

Während das Galaxy S8 Android Oreo inzwischen erhalten hat, müssen sich Besitzer des Galaxy Note 8 weiter in Geduld üben. Bald könnte es aber so weit sein: Die von Samsung betriebene türkische Webseite "Güncel Miyiz?" könnte den Release-Termin verraten haben, berichtet SamMobile.

Demnach könnte Samsung Android Oreo ab dem 30. März 2018 für das Galaxy Note 8 ausrollen. Das gehe aus einer Übersicht auf "Güncel Miyiz?" hervor. Samsung betreibe diese Webseite, um Nutzer über Details zu kommenden Firmware-Updates zu informieren. Laut dem Eintrag befinde sich Android Oreo für das Galaxy Note 8 derzeit in der Testphase. Das "geplante Update-Datum" sei der 30. März.

Samsung nennt auch Termine für andere Geräte

Darüber hinaus soll die Webseite auch andeuten, wann Android Oreo für andere Samsung-Smartphones als das Galaxy Note 8 erscheint. Besitzer des Galaxy S7 und des Galaxy S7 Edge könnten demnach am 13. April 2018 damit rechnen. Für Galaxy A3, A5 und A7 (Modellreihe 2017) soll Oreo dagegen am 25. Mai 2018 kommen. Darüber hinaus sei das Update für das Galaxy Tab S3 (9,7 Zoll) am 4. Mai 2018 vorgesehen.

Einige Nutzer des Galaxy Note 8 und des Galaxy S7 Edge sollen das Update auf Android Oreo bereits vor geraumer Zeit erhalten haben. Offenbar hat Samsung die Aktualisierung aus Versehen verbreitet oder einen Test-Rollout durchgeführt. Welche Geräte Oreo bereits erhalten haben beziehungsweise für welche das Update angekündigt ist, könnt ihr unserer umfangreichen Übersicht zu Googles aktuellem Betriebssystem entnehmen.