Galaxy Note 8: Preis soll bei knapp 1000 Euro liegen

Leak-Veteran Evan "@evleaks" Blass hat offenbar den Preis des Galaxy Note 8 in Erfahrung gebracht. In einem Artikel für VentureBeat schreibt der Industrie-Insider, dass das Stylus-Phablet 999 Euro kosten werde. Die Angaben stammen angeblich von einem Informanten mit Kenntnis von Samsungs Plänen.

Zum Vergleich: Das Galaxy S8 kostete zum Release 799 Euro, das größere S8 Plus 899 Euro. Hinweise zur Enthüllung und den Farbvarianten liefert Blass gleich mit: Demnach plane Samsung, das Galaxy Note 8 in der zweiten Septemberhälfte zu enthüllen. Einen genauen Termin nannte der Tippgeber anscheinend nicht. Allzu bunte Ausführungen sind zum Launch angeblich nicht geplant: Neben einem schwarzen Modell seien zum Release noch eine blaue sowie eine goldene Variante erhältlich.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Enthüllung doch später als gedacht?

Der genannte Termin für die Enthüllung widerspricht einem früheren Bericht, wonach Samsung die Vorstellung des Galaxy Note 8 für den 26. August plane. Eine Verschiebung des Termins sei unwahrscheinlich, hieß es darin noch. Woher diese Angabe genau stammt, ist allerdings unklar. Da sich die Leaks von Evan Blass in der Vergangenheit häufig als echt herausgestellt haben, ist die Enthüllung im September jedoch wahrscheinlicher.

Darüber hinaus fasst Blass noch einmal die bisherigen Details zu den erwarteten Specs des Galaxy Note 8 zusammen: ein Snapdragon 835 als zentrale Recheneinheit wie bei S8 und S8 Plus, allerdings mit satten 6 statt 4 GB RAM. Als erstes Samsung-Smartphone soll das Gerät zudem mit einer Dualkamera ausgestattet sein. Die Akku-Kapazität soll bei 3300 mAh liegen. Daneben seien mehr S-Pen-Funktionen sowie verbesserte Multitasking-Fähigkeiten via Splitscreen in Arbeit. DeX beherrsche das Note 8 ebenfalls, mit dem das Smartphone zum PC-Ersatz wird. Ob die Angaben stimmen, erfahren wir voraussichtlich am 26. September.