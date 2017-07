Das Galaxy Note 8 soll zeitgleich mit dem iPhone 8 erscheinen

Ist das Galaxy Note 8 dem iPhone 8 ebenbürtig? Zuvor hieß es, Samsung könnte den Release des kommenden Stylus-Phablets vorziehen, um dieses noch vor der Veröffentlichung des Jubiläums-iPhones am Markt zu platzieren. Einem neuen Gerücht zufolge erscheinen beide Geräte nun aber doch nahezu gleichzeitig – sofern es bei Apple nicht auch zu einer Release-Verschiebung kommt.

Das Galaxy Note 8 kommt "frühestens" im September 2017, berichtet Digitimes unter Berufung auf Zulieferer aus Taiwan. Demnach könnte es auch erst Mitte September erscheinen. Sofern die Verzögerung der Wirklichkeit entspricht, bleibt offen, welche Gründe Samsung dafür haben könnte. Womöglich fürchtet sich der südkoreanische Hersteller nicht vor dem Release des iPhone 8 – dem wohl größten Konkurrenten des Note 8 – und glaubt nicht daran, dass dessen Marktstart große negative Auswirkungen auf die Verkaufszahlen des Phablets hat.

Hat Samsung hat ein Problem?

Zugegeben: Es wirkt unwahrscheinlich, dass sich Samsung auf einen "Infinity Display versus 3D-Frontkamera"-Zweikampf mit Apple einlässt. Gerüchten zufolge soll das iPhone 8 nämlich mit gleich mehreren interessanten Features ausgestattet sein – was dem Gerät jetzt schon viel Aufmerksamkeit eingebracht hat. Wenn das Galaxy Note 8 also erst im Laufe des Septembers als direkter Konkurrent erscheint, ist das womöglich nicht Samsungs freie Entscheidung.

Es ist möglich, dass es Probleme bei der Hardware des Galaxy Note 8 gibt. Vielleicht geht auch die Produktion des gebogenen "Infinity Displays" nur langsam voran, sodass zum bisher angepeilten Release-Termin nicht genügend Exemplare fertig geworden wären. Es bleibt zu hoffen, dass Samsung das Gerät letztendlich ohne größere Hardware-Fehler auf den Markt bringt und die Lücke ausfüllen kann, die das mittlerweile eingestellte Galaxy Note 7 hinterlassen hat.

Die Präsentation des Galaxy Note 8 soll am 23. August 2017 auf einem Event in New York erfolgen. Es ist nicht unmöglich, dass Samsung bei der Präsentation noch ein Ass im Ärmel hat – und mit einem noch unbekannten Feature dem iPhone 8 die Stirn bietet. In einigen Wochen wissen wir also voraussichtlich, ob Samsung vor dem Jubiläums-iPhone Angst haben muss oder nicht.