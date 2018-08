Galaxy Note 8: Samsung verteilt neues Sicherheitsupdate für August 2018

Das Galaxy Note 9 wurde offiziell vorgestellt, doch das heißt nicht, dass Samsung dessen Vorgänger vernachlässigt. Das Galaxy Note 8 erhält nun ein neues Sicherheitsupdate, welches sowohl in Android als auch in Samsungs eigener Software Sicherheitslücken schließt.

Nutzer eines Galaxy Note 8 könnten beim Auftauchen der Benachrichtigung zunächst auf Android Pie hoffen – und zwar vor allem deswegen, weil Samsung das aktuelle Sicherheitsupdate für den Monat August eigentlich schon ausgeliefert hat. Wie SamMobile berichtet, soll das nun erschienene Update laut Changelog aber ebenfalls Verbesserungen an der Sicherheit des High-End-Phablets von 2017 vornehmen.

Nicht das erste Mal

Erschienen ist das Update zuerst in den Vereinigten Arabischen Emiraten, weitere Märkte sollten in kürzester Zeit folgen. Was genau der Grund für den Rollout eines zweiten Sicherheitsupdates für den Monat August und für das Galaxy Note 8 ist, lässt Samsung leider unbeantwortet. Allerdings hat der Hersteller schon in der Vergangenheit zusätzliche Sicherheitsupdates auf eine erste Version mit Googles Verbesserungen folgen lassen.

Es ist daher am wahrscheinlichsten, dass Samsung auch dieses Mal noch einige weitere Sicherheitslücken mit seinem Update beseitigen will. Dass es sich hierbei um besonders kritische Lücken handelt, ist unwahrscheinlich, da der Hersteller diese sonst vermutlich im Changelog explizit erwähnt hätte. Das neue Galaxy Note 9 könnte seine Software-Updates in Zukunft übrigens schneller erhalten als sein Vorgänger, weil es bereits Project Treble unterstützt.