Galaxy Note 8 schlägt iPhone 7 Plus in Browser-Benchmark

Das Galaxy Note 8 soll Samsungs Reputation in Sachen Phablets wieder in gewohnte Sphären beamen. Nach dem Desaster um das Note 7 scheinen die Südkoreaner die richtigen Strippen zu ziehen. Ein Browser-Benchmark zeigt: Samsung hantiert mit reichlich Performance.

Das Galaxy Note 8 ist mutmaßlich in der Datenbank von HTML5Test aufgetaucht. Das Phablet kommt mit Android 7.1.1 Nougat als Betriebssystem und dem Browser Samsung Internet 5.2 auf einen Score von 488. Maximal wären 555 Punkte möglich. Boy Genius Report stellt sogleich den Vergleich zum iPhone 7 Plus an: Das aktuelle Vorzeigemodell von Apple erreichte mit der jüngsten iOS-Version lediglich einen Score von 415. Der Browser des Note 8 dürfte also die Nase vorn haben, wenn es um die Geschwindigkeit beim Öffnen von Webseiten geht.

Apple zuvorkommen

Es wird erwartet, dass Samsung das Galaxy Note 8 bereits Mitte August 2017, spätestens aber auf der IFA Anfang September vorstellen wird. Offenbar möchte der Tech-Riese das Gerät frühestmöglich der Weltöffentlichkeit präsentieren, um die Zeitspanne bis zum Release des iPhone 8 zu vergrößern.

Teil der Keynote könnte dann erstmals der Chipsatz Snapdragon 836 werden, mit dem das Vorzeigemodell angeblich ausgestattet sein wird. Der Chip soll mit einer Taktung von bis zu 2,5 GHz arbeiten und auch im LG V30, Google Pixel 2 und Google Pixel 2 XL zu finden sein. Das "Samsung Gr3at", so der Codename, dürfte zudem über den smarten Assistenten Bixby verfügen – und eine Dualkamera mit dreifachem optischen Zoom. Das "Infinity Display" des Note 8 soll in der Diagonale 6,3 Zoll messen.