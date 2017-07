Galaxy Note 8: So dünn sollen die Display-Ränder ausfallen

So soll die Display-Abdeckung des Galaxy Note 8 aussehen

Sieht so die Frontseite des Galaxy Note 8 aus? Im Internet sind zum wiederholten Male Bilder aufgetaucht, auf denen eine Display-Abdeckung des nächsten Samsung-Phablets zu sehen sein soll. Demnach könnte das Gerät wie das Galaxy S8 ein sogenanntes "Infinity Display" erhalten.

Die Fotos stammen von der Webseite The Leaker und zeigen eine Display-Abdeckung, die der des Galaxy S8 sehr ähnlich sieht. Wenn die Bilder tatsächlich Komponenten des Galaxy Note 8 präsentieren, wird das Smartphone ähnlich dem S8 abgerundete Ecken aufweisen – und einen Bildschirm besitzen, der fast die gesamte Vorderseite einnimmt. Die Quelle der Aufnahmen habe verraten, dass der Sensor für den Irisscanner in den Port für die Frontkamera integriert sein soll. Beide Komponenten könnten demnach vereint sein, was eine Erklärung dafür wäre, warum es weniger Aussparungen als beim S8 gibt.

Release in etwa einem Monat

Das Galaxy Note 8 soll Samsungs erstes Premium-Smartphone sein, das über eine Dualkamera verfügt. Erst kürzlich ist ein Foto aufgetaucht, das angeblich die Kamera auf der Rückseite des Smartphones zeigt. Den Gerüchten zufolge könnten beide Linsen jeweils mit 13 MP auflösen. Wie beim Galaxy S8 befinde sich der Fingerabdrucksensor neben der Hauptkamera.

Voraussichtlich wird Samsung das Galaxy Note 8 auf einer speziellen Veranstaltung enthüllen, die Mitte August 2017 in New York stattfinden soll. Schon kurz darauf könnte das Phablet auch hierzulande erhältlich sein. Günstig wird der Note-7-Nachfolger allerdings nicht zu haben sein: Gerüchte sprechen von einem Einführungspreis, der bei knapp 1000 Euro liegen soll.