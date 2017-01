Galaxy Note 8 soll wie das S8 mit 4K-Display und Bixby-Assistent erscheinen

Hochauflösendes Phablet mit KI-Assistent: Das Galaxy Note 8 soll über einen 4K-Bildschirm verfügen und mit dem Siri-Pendant Bixby ausgestattet sein. Das meldet SamMobile unter Berufung auf einen koreanischen Bericht.

Beide Merkmale werden auch für das Galaxy S8 vorhergesagt. Ein 4K-Display würde besonders für den Einsatz in einer Virtual Reality-Brille wie Samsungs Gear VR für schärfere 3D-Inhalte geeignet sein. Zu Bixby hieß es zuletzt, dass die Hilfssoftware mit allen vorinstallierten Apps auf dem Galaxy S8 zusammenarbeiten soll, was dann wohl auch für das Galaxy Note 8 gilt, sollten die Gerüchte stimmen. Woher die Angaben zum nächsten Stylus-Phablet genau stammen, lässt die Quelle allerdings offen.

Note 7-Aufklärung kommt zuerst

Dass ein Nachfolger des Galaxy Note 7 kommt, ist indes ziemlich sicher. Zumindest hat Samsung selbst Hinweise auf ein Galaxy Note 8 gegeben, wenn auch nur indirekt. So hat das Unternehmen Käufern des Note 7 auf Wunsch ein Umtauschrecht für den Nachfolger eingeräumt. Dem Bericht zufolge will Samsung das Note 8 aber nicht ankündigen, ehe die Ursache für das Note 7-Debakel verkündet wurde.

Das soll aber nicht mehr lange dauern: Samsung hat angekündigt, schon Mitte Januar 2017 Details zu den explodierten Akkus des Note 7 zu liefern. Bislang gibt es nur Vermutungen, wobei es so aussieht, als hätten mehrere Faktoren zusammen zu den Problemen geführt. Den eigenen Energiespeichern scheint Samsung übrigens nicht mehr allzu viel Vertrauen zu schenken, da das Note 8 angeblich mit Akkus von LG ausgestattet werden soll. Was genau in dem High-End-Phablet drinsteckt, erfahren wir wohl erst mit der offiziellen Ankündigung, wann immer diese auch stattfinden mag.