Galaxy Note 8: Termin für Vorstellung scheint fix zu sein

Das Galaxy Note 8 könnte ähnlich wie in diesem Konzept aussehen

Offenbar steht der Termin fest, an dem das Galaxy Note 8 der Öffentlichkeit präsentiert wird. Wie The Investor berichtet, soll die Vorstellung des neuen Phablets noch vor dem September 2017 erfolgen. Womöglich hängt die Wahl des Termins auch mit dem nahenden Release des iPhone 8 zusammen.

Demnach legt Samsung gerade fest, wann und wo die Präsentation des Galaxy Note 8 stattfindet. Angeblich ist die Wahl auf den 26. August 2017 gefallen; die Vorstellung werde in New York erfolgen. Es sei zum aktuellen Zeitpunkt unwahrscheinlich, dass es noch zu einer Verschiebung des Termins kommt. Dies dürfte gleichzeitig auch heißen, dass die Arbeiten an dem Gerät nahezu abgeschlossen sind.

Fingerabdrucksensor auf der Rückseite?

Besonders den IFA Executive Director Jens Heithecker dürfte das gar nicht gefallen: Im April 2017 hat er in einem Interview noch erwähnt, wie sehr er eine Präsentation des Galaxy Note 8 auf der Messe in Berlin begrüßen würde und welche Vorteile das für Samsung hätte. Da die IFA vom 1. bis 6. September 2017 stattfindet, könnte das Phablet aber beinahe zeitgleich mit dem iPhone 8 erscheinen, was sich wiederum negativ auf die Verkäufe des Note 8 auswirken könnte. Dementsprechend ist es glaubwürdig, dass Samsung die Präsentation auf den August legt und ein eigenes Event abhält.

Das Galaxy Note 8 wird voraussichtlich ein sehr ähnliches Design wie das Galaxy S8 besitzen. Auch der Fingerabdrucksensor könnte bei dem Stylus-Phablet auf der Rückseite des Gerätes zu finden sein. Gerüchten zufolge hat Samsung zwar daran gearbeitet, den Sensor schon beim Galaxy S8 in das Display zu verbauen, doch aufgrund von Problemen mit der Ausleuchtung des Bildschirmes sei die Technologie noch nicht weit genug entwickelt. Ob das stimmt, erfahren wir in wenigen Monaten, wenn das Note 8 offiziell enthüllt wird.