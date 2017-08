Galaxy Note 8 und Galaxy S8 Plus im Vergleich: Mehr als nur der S Pen

Die Gemeinsamkeiten vom Galaxy Note 8 und dem Galaxy S8 Plus sind nicht zu übersehen. Doch es gibt zwischen den beiden großen Smartphones mehr Unterschiede als nur den S Pen.

Der S Pen war und ist sicherlich weiterhin eines der Hauptargumente sich ein Note 8 zuzulegen. Wer sein Smartphone mit einem Stift bedienen und diesen bequem im Gehäuse verstauen will, kommt an der Note-Serie von Samsung nicht vorbei. Weder andere Modelle von Samsung noch von anderen Hersteller verfügen über einen vergleichbar funktionalen Stift.

Ein Stift und eine zweite Kamera-Linse

Alle, die keinen S Pen aber trotzdem ein großes Smartphone wollen, hat Samsung bereits im Frühjahr mit dem Galaxy S8 Plus erfreut. Größentechnisch legt das Galaxy Note 8 aber noch mal eine Schippe drauf. Zwar nur eine kleine, aber 6,3 Zoll sind mehr als 6,2 Zoll. Die Auflösung des Super-AMOLED-Displays bleibt aber bei 2960 x 1440. Somit hat das Note 8 am Ende ein etwas geringer Pixeldichte von 522 ppi. Das ergibt aber immer noch ein extrem detailreiches und scharfes Bild.

Hauptunterschied Nummer 1: Das Samsung Galaxy Note 8 kommt mit S Pen. (© 2017 CURVED)

Beim Galaxy S8 hat Samsung noch auf eine Dualkamera verzichtet, folgt jetzt aber mit dem Note 8 dem Trend zur zweiten Linse. Die Telelinse und die Weitwinkellinse ermöglichen einen Zoom und Bilder mit Bokeh-Effekt. Die Auflösung bleibt wie bei den S8-Modellen bei zwölf Megapixeln – und bei der Frontkamera bei acht Megapixeln.

Im Galaxy Note 8 steckt mit dem Exynos 8895 der gleiche Chipsatz wie im S8 Plus. Ihm stehen im neuesten Samsung-Smartphone aber nicht nur vier, sondern sechs Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Wir sind gespannt, welche Auswirkungen die zwei Gigabyte RAM mehr haben. Das gilt auch für die Akkukapazität. Die fällt beim Note 8 mit 3300 mAh etwas kleiner aus. Das S8 Plus bietet 3500 mAh. Ob die 200 mAh im Alltag auffallen?

Zudem passt Samsung die Nutzeroberfläche des Note 8 für den S Pen an. Am meisten dürfte davon das Pop-Up-Menü für den Eingabestift genutzt werden. Eine Neuheit im Softwarebereich sind die App-Pairs. Diese Funktion erlaubt es zwei Apps miteinander zu verbinden. Tippt man auf das passende Symbol öffnet sich jede App auf einer Hälfte des Displays. Beim S8 Plus muss man beide Anwendungen noch nacheinander von Hand öffnen. So kann man Netflix-Serien schauen und nebenbei auf curved.de surfen oder im Auto die Musik per Spotify streamen und zugleich mit Google Maps navigieren.

Hauptunterschied Nummer 2: die Dualkamera. (© 2017 CURVED)

Entscheidet am Ende der Preis

So bleiben am Ende der S Pen und die Dualkamera als wichtigste Unterschiede zwischen dem Galaxy Note 8 und dem Galaxy S 8 Plus. Das minimal größere Display dürften bei den Wahl zwischen den Geräten ebensowenig eine Rolle spielen wie der Arbeitsspeicher. Wichtiger wird da schon der Preis. Bei der unverbindlichen Preisempfehlung liegen beide Smartphones gar nicht so weit auseinander: 899 Euro zu 999 Euro. Das S8 Plus hatte allerdings schon einige Monate Zeit seinen sowieso geringeren Preis im Handel noch weiter zu senken. Der aktuelle Onlinepreis hat die 650 Euro bereits unterschritten.