Galaxy Note 8: Update auf Android Oreo erreicht Deutschland

In einigen Regionen hat das Galaxy Note 8 das Update auf Android Oreo bereits Ende März 2018 erhalten. Nun soll das Warten auch in Deutschland ein Ende haben: Laut AllAboutSamsung hat der Hersteller nun damit begonnen, die Aktualisierung hierzulande auszurollen.

Das Update erfolge wie üblich OTA (over the air). Das bedeutet, dass euch das Galaxy Note 8 benachrichtigt, sobald das Update auf Android 8.0 für euer Gerät zum Download bereitsteht. Ihr könnt euch aber auch in die Einstellungen begeben und unter "Geräteinformationen | Updates manuell herunterladen" selbst danach Ausschau halten.

Oreo wertet das Galaxy Note 8 auf

Da der Rollout von Android-Updates stets in Wellen erfolgt, kann es sein, dass ihr die Aktualisierung nicht sofort herunterladen könnt. Habt in diesem Fall noch einfach etwas Geduld. Die Buildnummer des 1,47 GB großen Updates lautet offenbar N950FXXU3CRC1. Aufgrund der doch beträchtlichen Größe raten wir euch dazu, den Download über ein WLAN durchzuführen.

Android Oreo bringt zahlreiche Verbesserungen für das Galaxy Note 8. Unter anderem unterstützt das Flaggschiff nun "Audio-Codecs höchster Qualität", zu denen AAC und LDAC gehören. Auch das Zusammenspiel mit den DeX-Stationen funktioniert nun besser, da ihr das Smartphone als Touchpad verwenden könnt. Das Update beinhaltet zudem die neue Benutzeroberfläche Samsung Experience 9.0.

Galaxy S8 und S8 Plus haben Android Oreo bereits Ende Februar erhalten. Damit steht Version 8 von Googles Betriebssystem nun auf allen Samsung-Flaggschiffen aus dem Jahr 2017 zur Verfügung. Das Samsung Galaxy S9 bringt Android Oreo bereits ab Werk mit. Wann Besitzer anderer Geräte mit der Aktualisierung rechnen können, erfahrt ihr in unserer umfassenden Übersicht.