Galaxy Note 8: Update bringt AR Emojis und Superzeitlupe

Das Samsung Galaxy Note 8 erhält per Update den September-Sicherheitspatch und neue Funktionen: Künftig könnt ihr AR Emojis nutzen und Videos in Superzeitlupe machen. Bislang waren diese Features Besitzern eines Samsung Galaxy S9, S9 Plus und Galaxy Note 9 vorbehalten.

Das Update für das Galaxy Note 8 ist knapp 712 MB groß, wie Android Police berichtet. Wie üblich, rollt die Aktualisierung nicht zeitgleich in allen Regionen aus. Derzeit wird die neue Version schon für Nutzer in Frankreich verteilt, die über die Single-SIM-Version des Smartphones mit Exynos-Chipsatz verfügen. Ausführungen des Note 8 mit Snapdragon-Chipsatz oder Dual-SIM haben das Update anscheinend noch nicht erhalten.

AR Emojis mit Einschränkungen

Einen Haken gibt es jedoch: AR Emojis könnt ihr auf dem Galaxy Note 8 offenbar nicht in Echtzeit aufnehmen, wie SamMobile anmerkt. Zur Erinnerung: Mit einem Galaxy Note 9 oder Galaxy S9 ist das möglich. Ihr erreicht das Feature über die Kamera-App. Tippt auf “Stickers”, anschließend könnt ihr den "My Emoji"-Button anwählen. Bei der ersten Nutzung leitet euch euer Smartphone in den Galaxy-App-Store weiter. Dann müsst ihr nur noch "My Emoji Maker" installieren.

Die Superzeitlupe soll hingegen ohne Einschränkungen funktionieren und eignet sich, wenn ihr sich bewegende Motive einfangen möchtet. Zuletzt beseitigt das Sicherheitsupdate für September 2018 einige kritische Lücken im Android-System. Zudem kümmert sich die Aktualisierung um einige Angriffspunkte, die speziell bei Samsungs Benutzeroberfläche bestehen. Wann das Update für Nutzer des Galaxy Note 8 in Deutschland verteilt wird, ist nicht bekannt. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern, bis der Rollout hierzulande beginnt.