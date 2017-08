Galaxy Note 8: Verkaufsstart und Belohnung für Vorbesteller geleakt

Samsung wird das Galaxy Note 8 am 23. August offiziell vorstellen und nicht viel später soll auch schon die Vorbestellerphase beginnen. Der Leak-Spezialist Evan "evleaks" Blass hat nun via Twitter verraten, wann Frühentschlossene ihr Exemplar wahrscheinlich schon ordern können – und was für ein Bonus sie dafür erwarten soll.

Zumindest bei ihren Premium-Modellen bieten Smartphone-Hersteller häufig besondere Bonusprogramme für Vorbesteller an. Wer früh zugreift, erhält so beispielsweise sein Gerät besonders früh, zu einem etwas günstigeren Preis oder aber es gibt nützliches Zubehör dazu. Wer das Galaxy Note 8 vorbestellen möchte, kann dies Evan Blass zufolge bereits am Tag nach der Präsentation, also am 24. August, erledigen.

Dex Station kostenlos dazu

Welches Extra Vorbesteller dazu erhalten, soll beim Galaxy Note 8 davon abhängen, wo bestellt wird. Nutzer aus den USA sollen so beispielsweise eine 256-GB-Speicherkarte erhalten und dazu entweder eine Ladestation zum kabellosen Aufladen oder eine 360-Grad-Kamera.

In Europa erhalten Vorbesteller laut des Leak-Experten hingegen die Samsung Dex Station dazu. Dieses Dock brachte der Hersteller gemeinsam mit dem Galaxy S8 auf den Markt. Schließt der Nutzer eine Tastatur, einen Monitor und ein Netzwerkkabel an, kann er damit sein Smartphone als eine Art Desktop-Ersatz verwenden. Der eigentliche Verkauf des Galaxy Note 8 soll schließlich etwa drei Wochen später, am 15. September, starten.