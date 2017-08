Galaxy Note 8: Wie viel es kostet und wann der Verkauf startet

In Deutschland erscheint das Galaxy Note 8 nur in zwei Farben.

Samsung hat das Galaxy Note 8 mit S Pen, Dualkamera und einem großen Display vorgestellt. Schon vor der Enthüllung auf dem Unpacked-Event deutete sich ein hoher Preis an und wurde jetzt bestätigt.

Samsungs unverbindliche Preisempfehlung für das Galaxy Note 8 bleibt dreistellig – ganz knapp: 999 Euro will der koreanische Hersteller für sein neuestes Smartphone haben. Wer sich schnell entscheidet und das Note 8 vorbestellt bekommt noch die DeX Station dazu. Die kostet alleine 149 Euro und verwandelt das Smartphone in einen Mini-PC auf dem man an einem großen Bildschirm und mit Maus sowie Tastatur arbeiten kann.

Zwei Farben zum Verkaufsstart in Deutschland

Vorgestellt hat Samsung das Note 8 zwar in vier Farben, davon sind vorerst in Deutschland allerdings nur zwei erhältlich: "Midnight Black" und "Maple Gold". Der Verkauf soll dem Hersteller zufolge "Mitte September" starten. Anders als zuletzt beim Galaxy S8 nannte Samsung noch keinen genauen Tag für den Verkaufsstart. Aber das kann sich in den nächsten zwei, drei Wochen noch ändern.

Die Rückseite (© 2017 CURVED)

Die Dual-SIM-Variante des Galaxy Note 8 verkauft Samsung in Deutschland ebenfalls für 999 Euro. Allerdings nur im hauseigenen Online Store und nicht im regulären Handel.