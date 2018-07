Galaxy Note 9: Akku offenbar wirklich größer als im Vorgänger

Samsungs Präsentation des Galaxy Note 9 ist nicht mehr lange hin, nahezu täglich kursieren neue Informationen zum High-End-Phablet. Jetzt ist bestätigt: Der Akku des neuen XXL-Smartphone wird offenbar wirklich deutlich größer als beim Galaxy Note 8.

Ihm dürfte so schnell nicht der Saft ausgehen: Das Galaxy Note 9 wird mit 4000 mAh einen deutlich größeren Akku bekommen als sein Vorgänger. Das hat jetzt die brasilianische Telekommunikationsbehörde ANATEL bestätigt, wie Gizchina berichtet. Das Note 8 musste noch mit 3300 mAh auskommen. Andere High-End-Geräte von Samsung wie das Galaxy S8 Plus oder das Galaxy S9 Plus haben 3500 mAh an Bord. Dass Samsung das Note 9 in diesem Punkt aufrüstet, war lange vermutet worden, mit der Bestätigung von offizieller Seite darf diese Information jetzt als gesichert gelten.

Für den S Pen erwarten Insider Bluetooth

Neben dem größeren Akku rüstet Samsung offenbar auch beim S Pen auf. Der soll Bluetooth mitbringen, was ihm deutlich mehr Einsatzfelder eröffnen würde. Denkbar wäre etwa, ihn als Pointer bei Präsentationen zu nutzen oder um Kamera oder Musik zu steuern. Optisch bleibt das Galaxy Note 9 weitgehend beim Design des Vorgängers, nur auf der Rückseite wandert der Fingerabdrucksensor unter die Kamera. Die wird im Übrigen offenbar deutlich lichtempfindlicher und lässt euch künftig bessere Fotos bei Nacht schießen. Auch Stereo-Lautsprecher soll Samsungs neues Phablet an Bord haben.

Die Vorstellung des Galaxy Note 9 hat der südkoreanische Hersteller am 9. August bei einem Event in New York geplant. Dort erhoffen sich Experten, auch erste Blicke auf die Galaxy Watch und den smarten Bixby-Lautsprecher – Samsungs Antwort auf Apples HomePod – werfen zu können. In den Handel kommen soll das Galaxy Note 9 am 24. August für vermutlich rund 1000 Euro.