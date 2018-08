Galaxy Note 9: Akku soll komplett sicher sein

Samsung hat das Galaxy Note 9 vorgestellt und musste eine Frage beantworten, die sonst wohl keinem anderen Hersteller gestellt wird: Wie sicher ist der Akku? Samsung setzt bei seinem aktuellen Phablet auf den bisher größten Energiespeicher, den die Galaxy-Serie zu bieten hat.

"Der Akku im Galaxy Note 9 ist sicherer denn je. Die Nutzer müssen sich keine Sorgen mehr um die Batterien machen", sagt DJ Koh, Chef der Mobilabteilung von Samsung, laut dem britischen Blatt The Investor. Die Ingenieure seien sich in diesem Punkt uneingeschränkt sicher. Samsung setzt auf eine Kapazität von 4000 mAh. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S9 Plus hat eine Akkuleistung von 3500 mAh.

Nachwehen des Note 7

Die Bedenken einiger Nutzer kommen nicht von ungefähr. Samsung erlebte vor einigen Jahren mit dem Galaxy Note 7 ein Debakel riesigen Ausmaßes. Das Phablet soll in einigen Fällen in Flammen aufgegangen sein. Der Hersteller rief die Geräte zurück und startete einen Austausch, doch auch die neuen Modelle fingen Feuer. Samsung zog letztendlich die Notbremse und hat offenbar bei einigen Kunden noch immer mit einem Vertrauensverlust zu kämpfen.

Damit sich die Probleme nicht wiederholen, setzt Samsung auf noch strengere Qualitätsrichtlinien. Ein im vergangenen Jahr zusammengestelltes Team kontrolliert, ob die entsprechenden Standards eingehalten werden. Das Note-7-Dilemma soll sich nicht wiederholen. Das Galaxy Note 9 will stattdessen mit einem großen (und sicheren) Akku und einem überarbeiteten S Pen punkten, wie das Hands-on von Marco zeigt.