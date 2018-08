Galaxy Note 9 auseinandergenommen: Samsung verbaut eine Wasserkühlung

Kaum wurde das Galaxy Note 9 vorgestellt, da wird es bereits in seine Einzelteile zerlegt. Dabei ist eine außergewöhnlich große Wasserkühlung zum Vorschein gekommen.

Gerade erst hat Samsung das Galaxy Note 9 der Öffentlichkeit präsentiert, schon hat der russische Blog Hi-Tech Mail Ru das neue Phablet auseinandergenommen, berichtet GizChina. Dabei entdeckten sie eine Wasserkühlung, die offenbar weitaus größer und weniger passiv ausfällt als im Vorgänger Note 8. Das Kühlsystem soll Wasser durch ein verhältnismäßig großes Kupferrohr leiten – eine Technik, wie sie offenbar auch für Notebooks angewendet wird, wie im Bericht der russischen Kollegen beschrieben wird.

Akku nimmt mehr Raum ein

Ansonsten lehnt sich das Innenleben des Galaxy Note 9 stark an das des Vorgängers an. Die Technik wird weiterhin durch eine Abdichtung gegen Flüssigkeiten von außen abgeschirmt und sorgt so für ein IP68-Rating. Einige Komponenten sind kleiner geworden als beim Note 8, vermutlich auch um dem größeren 4000-mAh-Akku Platz zu geben.

Eine Änderung betrifft zudem den Ladeanschluss. Der ist jetzt nicht mehr Teil des Motherboards, was eine Reparatur oder einen Austausch erleichtert. Insgesamt erscheint das Note 9 etwas solider verbaut zu sein als sein Vorgänger, sodass es Stürze und andere Extremsituationen besser verkraften müsste. Wir haben das Galaxy Note 9 zwar nicht zerlegt, uns seine Funktionen im Hands-On-Test aber umso genauer angeschaut.