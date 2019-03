Galaxy Note 9: Exklusiver "Fortnite"-Skin nur noch wenige Tage erhältlich

Wer sich ein Samsung Galaxy Note 9 oder Galaxy Tab S4 kauft, erhält einen exklusiven Skin für "Fortnite". Die kostenlose Zugabe ist bald nicht mehr verfügbar. Aber wie heißt es so schön: Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere.

Besitzer eines Galaxy Note 9 oder Galaxy Tab S4 haben nur noch bis zum 7. März 2019 Zeit, um ihren spacigen "Galaxy Skin" für "Fortnite" einzulösen. Das hat Samsung US via Twitter offiziell angekündigt. Den Skin gibt es beim Kauf eines der Geräte gratis dazu. Wie dieser in Aktion aussieht, könnt ihr euch im Video über diesem Artikel anschauen.

Neuer exklusiver Skin steht bereits parat

Die leuchtende Kampfmontur sticht aus der Masse hervor und ist bei vielen Fans des Battle-Royale-Shooters beliebt. Der Skin wechselt in Auktionshäusern teilweise sogar für dreistellige Summen den Besitzer. Dass die Samsung-Aktion am 7. März endet, ist kein Zufall. Einen Tag später erfolgt der Marktstart des Samsung Galaxy S10. Käufer des neuen Top-Smartphones profitieren künftig ebenfalls von Samsungs Kooperation mit Epic Games: Sie erhalten exklusiv den "iKONIK"-Skin.

So greift ihr den exklusiven Galaxy Skin noch auf der Zielgerade ab: Ihr müsst auf eurem Galaxy Note 9 oder Galaxy Tab S4 "Fortnite" installieren. Das Spiel findet ihr im Galaxy Store. Meldet euch nun mit eurem Account an und spielt im Shooter drei "Battle Royale"-Runden. Nach maximal drei Tagen findet ihr den freigeschalteten Skin in eurem persönlichen Spind.