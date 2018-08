Galaxy Note 9 im Härtetest: Was ist denn mit den Buttons los?

In unserem Test hat das Samsung Galaxy Note 9 rundum überzeugt. Wie robust das Smartphone ist, haben wir allerdings nicht im Detail untersucht. Doch in dem Video über diesem Artikel seht ihr, was JerryRigEverything zu diesem Thema zu sagen hat.

Wie nahezu alle namhaften Smartphones musste auch das Samsung Galaxy Note 9 den Härtetest von JerryRigEverything durchlaufen. Tester Zach hat das Flaggschiff unter die Lupe genommen und dabei eine kleine Schwachstelle entdeckt: Die Knöpfe des Smartphones lassen sich sehr leicht aus dem Gehäuse lösen. Offenbar ist dazu noch nicht mal ein Werkzeug nötig.

Button-Verlust unwahrscheinlich

Wer jetzt befürchtet, dass Power- oder Bixby-Button ohne Fremdeinwirkung herausfallen und verlorengehen könnten, sei beruhigt: Zach zufolge sitzen die Knöpfe fest im Gehäuse und erwecken nicht den Anschein, als würden sie sich von alleine lösen. Selbst ein Sturz sollte nicht dazu führen. Die einzige Gefahr bestehe darin, dass sich Fremde einen Streich erlauben und beispielsweise den Powerbutton eures Samsung Galaxy Note 9 klauen könnten. Tatsächlich könnten die Buttons sogar die Reparatur des Flaggschiffs vereinfachen.

Anlass zur Beunruhigung besteht also kaum. Zumal die Buttons nach dem Wiedereinsetzen einwandfrei ihre Arbeit verrichten sollen. Viel wichtiger für Einsatz im Alltag ist, wie das Samsung Galaxy Note 8 den Biege-, Kratz- und Feuertest überstanden hat. In diesen Bereichen konnte das Smartphone den Tester überzeugen. Die Konstruktion des Geräts sei dem sehr hohen Preis durchaus angemessen. Allerdings ließ sich der S Pen relativ einfach zerbrechen.