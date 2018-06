Galaxy Note 9 ist wohl eher ein Galaxy Note 8.1

So wie das Galaxy Note 8 (Bild) soll in etwa auch das Galaxy Note 9 aussehen

Das Galaxy Note 9 könnte sich zumindest optisch kaum von seinem Vorgänger unterscheiden. Im Netz ist ein Bild aufgetaucht, das darauf hindeutet, dass Samsung in diesem Jahr eher ein Galaxy Note 8.1 vorstellen wird, anstatt einen Nachfolger mit großen Neuerungen.

Der Leaker Ice Universe hat auf Twitter ein Bild veröffentlicht, auf dem eine Displayabdeckung für das Galaxy Note 9 zu sehen sein soll. Ihr findet den Tweet am Ende des Artikels. Sollte die Abbildung tatsächlich zum kommenden Top-Smartphone von Samsung passen, wird sich an der Optik im Vergleich zum Galaxy Note 8 nicht viel verändern. Die grundsätzliche Form bleibt demnach erhalten. Laut PhoneArena wird jedoch der Rand unterhalb des Displays etwas schmaler ausfallen. Zudem soll der Teil, des Screens, der sich um die Seiten biegt, etwas überarbeitet worden sein. Das Note 9 wird angeblich also ein bisschen schmaler.

Veränderungen im Inneren

Bislang sieht es so aus, als würde Samsung seiner Smartphone-Reihe mit Eingabestift 2018 also nur ein kleines Update verpassen. Gerüchten zufolge soll sich dafür aber etwas im Inneren tun: Der Akku soll im Vergleich zum Galaxy Note 8 deutlich größer ausfallen: Während das Modell von 2017 noch auf einen Energiespeicher mit 3300 mAh setzt, soll der Nachfolger über eine Kapazität von 4000 mAh verfügen. Zudem soll das Note 9 über eine neue Schnellladetechnologie verfügen.

Zudem gilt es als wahrscheinlich, dass Samsungs hauseigener Top-Chipsatz Exynos 9810 zum Einsatz kommt, der bereits im Galaxy S9 verbaut ist. In einigen Regionen soll sogar eine Variante mit 512 GB Speicherplatz erscheinen. Ob sich die Gerüchte bewahrheiten, erfahren wir wohl früher als gedacht: Samsung soll das Flaggschiff bereits Anfang August 2018 präsentierten. Die Vorstellung wird angeblich ebenso wie die 2019 anstehende Enthüllung des Galaxy S10 vorgezogen, um Luft für das faltbare Smartphone Galaxy X zu schaffen.