Galaxy Note 9: Kommt "Fortnite" für Android erst exklusiv für das Phablet?

Hat Samsung einen Exklusiv-Deal für das Galaxy Note 9 ausgehandelt? Angeblich soll die Android-Fassung des Hype-Spiels "Fortnite" zunächst nur für das kommende neue High-End-Phablet des Herstellers aus Südkorea erscheinen.

Schon seit Mitte März ist "Fortnite" für iOS in Apples App Store erhältlich, die Version für Android soll nun angeblich im August folgen. Vielleicht dürfen dann aber nur Besitzer eines Samsung Galaxy Note 9 in das Spiel eintauchen: Wie 9to5Google nämlich von einer nicht näher genannten Quelle erfahren haben will, soll Samsung einen Exklusiv-Deal mit Epic Games ausgehandelt haben, wonach "Fortnite" für Android zumindest 30 Tage lang einzig mit dem neuen Samsung-Phablet spielbar sein wird.

Release-Termin von "Fortnite" für Android könnte damit feststehen

Die Präsentation des Galaxy Note 9 erfolgt am 9. August 2018. Vorbestellungen nimmt Samsung angeblich ab dem 14. August an und der reguläre Verkaufsstart soll am 24. August oder sogar noch früher erfolgen. Bringt Epic Games "Fortnite" für Android wirklich zeitweise exklusiv für das Note 9 heraus, müsste das Spiel demnach spätestens ab dem 24. August im Google Play Store zu finden sein. Alle anderen Android-Gamer könnten den Download dann aber wohl erst ab dem 23. September starten.

Wie die Quelle außerdem erfahren haben will, sollen Vorbesteller des Galaxy Note 9 als Zugabe sogar V-Bucks im Wert von 100 bis 150 Dollar erhalten können. Dabei handelt es sich um die für Echtgeld erhältliche Premium-Währung von "Fortnite", mit der Spieler Extras erwerben können. Wer weder an V-Bucks noch an dem Spiel Interesse hat, könne aber als Vorbesteller-Zugabe auch kabellose AKG-Kopfhörer im gleichen Wert erhalten.