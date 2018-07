Galaxy Note 9 "Lilac Purple": So soll das Flaggschiff in Violett aussehen

Wie bei Flaggschiffen von Samsung üblich, scheint bereits vor der Enthüllung des Galaxy Note 9 nahezu alles über das Smartphone bekannt. Nun ist auf Slashleaks ein mutmaßliches Pressebild aufgetaucht, auf dem die violette Farbausführung zu sehen sein soll.

Das Bild in dem Tweet unter diesem Artikel zeigt angeblich das Galaxy Note 9 in "Lilac Purple". Diesen Farbton hat Samsung erstmals beim Galaxy S9 verwendet und er kommt bei der Kundschaft offenbar gut an. Von daher ist es keine große Überraschung, dass der Hersteller wohl auch sein kommendes Phablet in dieser Farbe anbieten wird. Es handelt sich um einen helleren Lila-Ton, der vor allem die weibliche Zielgruppe ansprechen dürfte.

Kaum Unterschiede zum Galaxy Note 8

Ansonsten bestätigt das Bild anscheinend das, was seit Längerem als offenes Geheimnis gilt: Das Samsung Note 9 wird sich optisch nur in Nuancen von seinem Vorgänger unterscheiden. Die größte Veränderung hat Samsung wohl auf der Rückseite vorgenommen: Der Fingerabdrucksensor des abgebildeten Geräts befindet sich nicht wie beim Note 8 neben der Dualkamera, sondern darunter.

Außerdem soll Samsung das Galaxy Note 9 mit einer mechanisch verstellbaren Blende ausstatten. Bisher sind das Galaxy S9 und das S9 Plus die einzigen in Deutschland erhältlichen Smartphones, die ein solches Feature bieten. Die Vorstellung des Galaxy Note 9 findet am 9. August 2018 statt. Gerüchten zufolge könnte Samsung dann auch die Galaxy Watch und einen Bixby-Lautsprecher präsentieren.