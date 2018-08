Galaxy Note 9: Marketing-Bilder verraten offenbar Details zum S Pen

Die Enthüllung des Samsung Galaxy Note 9 steht unmittelbar bevor: Am 9. August 2018 lüftet der Hersteller sein offenbar nicht ganz so gut behütetes Geheimnis. Denn nun sind neue Bilder aufgetaucht, die einiges über den S Pen verraten sollen.

Das mutmaßliche Marketing-Material umfasst mehrere Bilder zum Galaxy Note 9, von denen ihr eines in dem Tweet unter diesem Artikel sehen könnt. Allerdings zeigt dieser nur einen Ausschnitt, das Original enthält wie die anderen auf PhoneArena veröffentlichten Bilder auch Text. Den Beschreibungen zufolge unterstützt der S Pen wie vermutet tatsächlich Bluetooth.

Kamera bietet wohl AI-Features

Zudem geht daraus hervor, dass ihr über einen in den Stift integrierten Knopf die Kamera des Galaxy Note 9 bedienen könnt. Der Knopf des S Pen soll sich außerdem in Apps und bei Präsentation als nützlich erweisen. Da er Druckintensität in 4096 Stufen unterscheiden kann, soll sich Malen und Schreiben mit dem S Pen anfühlen wie auf Papier.

Ein Bild ist darüber hinaus einem sogenannten "Intelligent Camera"-Feature gewidmet. Offenbar wird die Kamera des Galaxy Note 9 KI-Features bieten: Dem Text zufolge sei es damit "unmöglich, ein schlechtes Foto zu machen." Denn das Galaxy Note 9 erkenne, was ihr anvisiert, und nehme darauf hin den Weißabgleich sowie Kontrast- und Belichtungseinstellungen vor.

Zwei andere Bilder scheinen weitere bisherige Gerüchte zu bestätigen: Eines verrät offenbar, dass die Dualkamera ein Objektiv mit variabler Blende (f/1.5 und f/2.4) besitzt. Auf einem anderen ist die neue Samsung-Dex-Lösung zu sehen, die es euch anscheinend ermöglicht, dass Galaxy Note 9 einfach per Kabel – und ohne Dock – an einen Monitor anzuschließen.