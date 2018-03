Galaxy Note 9 muss wohl ohne Fingerabdrucksensor im Display auskommen

Seit dem Galaxy S8 sagen Experten für nahezu jedes neue Samsung-Flaggschiff einen Fingerabdrucksensor im Display voraus – so auch für das Galaxy Note 9. Doch schon jetzt werden entsprechende Gerüchte angezweifelt.



Samsung wird das Galaxy Note 9 wahrscheinlich ohne Fingerabdrucksensor im Bildschirm ausliefern, berichtet 9to5Google unter Berufung auf den Analysten Ming-Chi Kuo. Grund dafür seien "technische Schwierigkeiten". Laut Kuo funktioniere der Fingerabdrucksensor im Display derzeit noch nicht zuverlässig genug. So beeinträchtigten etwa Display-Schutzhüllen oder verschiedene Umwelteinflüsse – möglicherweise extreme Temperaturen – die Erfolgsquote des Sensors.

Sensortechnologie bereitet Probleme

2017 war Kuo diesbezüglich noch anderer Meinung: Damals sagte der Analyst voraus, dass Samsung den Fingerabdrucksensor in das Display des Galaxy Note 9 integrieren werde. Seiner Einschätzung nach sei die Technologie aber ohnehin nur eine Übergangslösung, bis Samsung bei der Gesichtserkennung zu Apple aufgeschlossen habe.

Während Apple in dieser Hinsicht bereits weiter als Samsung ist, hat ein anderes Unternehmen den Fingerabdrucksensor im Display bereits realisiert. Das weltweit erste Smartphone, das dieses Feature bietet, ist das Vivo X20 Plus UD. Allerdings ist das Gerät bislang nur in China erhältlich. Der Hersteller hat außerdem vor Kurzem mit der Serienproduktion eines weiteren innovativen Modells begonnen: Das Vivo APEX erhält eine ausfahrbare Kamera und ebenfalls einen Fingerabdrucksensor im Bildschirm.