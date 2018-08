Galaxy Note 9: Preis doch nicht so hoch wie erwartet?

Trotz einiger Verbesserungen könnte das Galaxy Note 9 am Ende doch kaum teurer werden als das Galaxy Note 8. Der Vorgänger erschien hierzulande mit einer Preisempfehlung von 999 Euro. Nun soll feststehen, wie viel das neue Modell in seinen beiden Ausführungen in Samsungs Heimat kosten wird.

Die Preise aus Südkorea lassen sich natürlich nicht direkt in Euro umrechnen. Demnach würde das Galaxy Note 9 nämlich sogar deutlich günstiger starten als sein Vorgänger. Der Vergleich zum Vorjahrespreis gibt dafür aber einen recht guten Hinweis: So soll das neue Modell mit 128 GB internem Speicher nämlich 1.094.500 Won kosten – und das entspricht exakt dem Preis, den Samsung 2017 auch zum Start für das Galaxy Note 8 mit 64 GB Speicher abgerufen hat.

512-GB-Modell auch für Deutschland?

Sollte Samsung auch in Deutschland beim UVP vom vergangenen Jahr bleiben, dürfte das Galaxy Note 9 hierzulande für 999 Euro angeboten werden. Offen ist, ob dieses Mal auch die Variante mit größerem internen Speicher nach Deutschland kommt. Diese soll sogar 512 GB mitbringen, also ebenfalls doppelt so viel wie das teurere Modell vom Vorjahr.

In Südkorea werde der Preis für die Ausführung mit 512 GB Speicher laut ETNews bei 1.353.000 Won liegen und damit etwa 23 Prozent höher ausfallen als beim Basismodell. Auf einen Startpreis von 999 Euro bezogen, würde dies wiederum einem Preis von etwa 1230 Euro entsprechen. Am 9. August wird sich zeigen, ob Samsung die Preise für das Galaxy Note 9 in Deutschland wirklich so wählt, wie in seiner Heimat. Ende Juli gab es auch Gerüchte, wonach das Basismodell hierzulande für 1050 Euro über die Ladentheke geht, während die teurere Variante 1250 Euro kostet.