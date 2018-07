Galaxy Note 9: Samsung bewirbt Akkulaufzeit und Speicher

Samsung bereitet uns offenbar auf die Präsentation des Galaxy Note 9 vor: Mit drei neuen Videoclips zu den Themen Akkulaufzeit, Speicher und Performance bewirbt der südkoreanische Hersteller das bevorstehende “Unpacked”-Event am 9. August, auf dem das Top-Smartphone mit Eingabestift voraussichtlich enthüllt wird. Ihr findet die Spots am Ende des Artikels.

In den kurzen Videos auf dem YouTube-Kanal von Samsung, scheitern Nutzer an den Grenzen ihrer Smartphones. Im ersten Video ist es ein schwächelnder Akku das Problem, im zweiten eine überfüllter interner Speicher. Der dritte Clip zeigt einen einfrierenden Ladebildschirm, der den Nutzer in den Wahnsinn treibt. Am Ende jedes Videos steht der Satz "A lot can change in a day." ("An einem Tag kann sich vieles ändern."), gefolgt vom Datum 9. August 2018.

Akku ein großes Thema

Die Werbevideos passen teilweise zu Informationen über das Galaxy Note 9, die wir bereits aus Leaks erfahren haben. Der Akku-Clip dürfte etwa andeuten, dass die Laufzeit des Galaxy Note 9 besonders hoch ausfallen soll. Dazu passt das Gerücht, Samsung würde einen deutlich größeren Energiespeicher verbauen, der eine Kapazität von 4000 mAh besitzt. Zum Vergleich: Im Vorgänger Note 8 ist nur ein Akku mit 3300 mAh verbaut, das aktuelle Galaxy S9 Plus bietet 3500 mAh.

Das Speicher-Video dürfte auf einen großen internen Speicher hinweisen. Auch hier gibt es passende Informationen aus der Gerüchteküche: Angeblich besitzt die Basisversion des Galaxy Note 9 bereits 128 GB internen Speicher, eine weitere Variante soll hingegen ganze 512 GB an Speicherplatz bieten. Erstgenanntes Modell kostet womöglich circa 1050 Euro, die zweite Ausführung soll ungefähr 1250 Euro kosten. Das Smartphone mit Stylus soll es in den Farben Schwarz, Blau und Violett geben. Jüngsten Informationen zufolge könnte der Verkauf zeitnah nach der Präsentation am 9. August beginnen.