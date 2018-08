Galaxy Note 9: Samsung erklärt die Dualkamera

So funktioniert die Dualkamera im Galaxy Note 9: Samsung hat am 9. August sein neues Flaggschiff der Öffentlichkeit präsentiert. Wie die meisten aktuellen High-End-Geräte soll auch dieses Smartphone durch eine starke Kamera überzeugen. Wie die Dualkamera gute Fotos macht, erklärt Samsung ausführlich.

Schon bei der Präsentation des Galaxy Note 9 hat Samsung einen starken Fokus auf die Dualkamera gelegt. Wie die Features namens "Scene Optimizer" und "Flaw Detection" genau funktionieren, erklärt das Unternehmen nun noch einmal in seinem Newsroom. Der "Scene Optimizer" etwa soll für bestimmte Situationen die optimalen Kamera-Einstellungen automatisch wählen. Dazu zählen beispielsweise Sättigung, Balance, Kontrast und Helligkeit. Für 10 Szenerien gibt es entsprechende Voreinstellungen; damit die Kamera die richtige aussucht, nutzt die Software sogenannte "Deep-Learning"-Technologie.

Hinweis auf Fehler im Bild

"Flaw Detection" soll euch beim Fotografieren mit dem Galaxy Note 9 in Echtzeit unterstützen. Die Funktion untersucht eure Fotos direkt nach der Aufnahme nach möglichen Fehlern. Dazu gehört zum Beispiel ein Licht, das sich hinter dem Motiv befindet und es so unkenntlich macht. Aber auch auf eine verschmutzte Linse kann euch das Feature hinweisen.

Für gute Fotos in allen Lichtverhältnissen soll die Dualkamera sorgen, die eine F2.4-Blende mit einer F1.5-Blende kombiniert. Dadurch soll das menschliche Auge simuliert werden, das sich auf die Lichtverhältnisse der Umgebung einstellen kann. Außerdem bietet das Note 9 Samsungs neue Superzeitlupe, die erst unlängst per Update auf das Galaxy S9 und das S9 Plus gelangt ist. Wie gut die Kamera in der Praxis ist, werden Tests zeigen. Einen ersten Eindruck von dem Top-Smartphone vermittelt euch unser Hands-on.