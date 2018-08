Galaxy Note 9: Samsung legt angeblich kabellose AKG-Kopfhörer bei

Am 9. August 2018 enthüllt Samsung das Galaxy Note 9 und lockt Vorbesteller wohl mit besonderen Angeboten: Käufern winken anscheinend entweder Kopfhörer von AKG im Wert von 299 US-Dollar, spezielle "Fortnite"-Boni oder eben beides.

Wer das Phablet von Samsung vorbestellt, bekommt angeblich kabellose Kopfhörer aus dem Hause AKG mit Noise Cancelling oder eine großzügige Menge an V-Bucks für das Mobile-Game "Fortnite" gratis dazu. Dieses soll auf Android zunächst exklusiv für das Smartphone erscheinen. Wer sich nicht entscheiden kann, bekommt sowohl etwas auf die Ohren als auch das "Fortnite"-Paket, müsste dann allerdings 99 US-Dollar extra zahlen. Das behauptet zumindest ein Nutzer auf Reddit. Als Quelle nennt er einen engen Kontakt zu einem Samsung-Mitarbeiter.

Farbenfroher S Pen?

Zudem werde es den S Pen in verschiedenen Farben geben, sodass ihr eurem Galaxy Note 9 ein paar zusätzliche farbliche Akzente verleihen könnt. Die Farbe des S Pen ist angeblich auch die Schriftfarbe eurer "Screen Off Memos". Über das altbekannte Feature könnt ihr Notizen an euer Always-On-Display anpinnen. Den Eingabestift ladet ihr zudem wohl ziemlich flott auf: Nach nur 40 Sekunden Ladezeit könnt ihr diesen angeblich bis zu 30 Minuten lang benutzen. Die aktuellen S Pens verfügen weder über einen Akku noch über Bluetooth – beide Neuerungen gelten für den neuen digitalen Stift bereits seit einiger Zeit als bestätigt. Außerdem wechselt ihr durch einen Tastendruck offenbar die Modi eurer Kamera.

Vorbestellungen nimmt Samsung offenbar ab dem 14. August an, der reguläre Verkaufsstart soll am 24. August erfolgen, wobei zuletzt sogar eine frühere Markteinführung im Raum stand. Am Preis soll sich trotz einiger Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger angeblich nichts ändern.