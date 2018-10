Galaxy Note 9: Samsung plant "Fortnite"-Paket

Samsung Galaxy S9 und Co.: Android Pie kommt frühe­s­tens im Januar 2019

Galaxy Note 9 und Co.: Samsung-Spot dreht sich nur um Fort­nite Sascha Adermann 02.10.18

In einem Werbespot von Samsung stehen nicht Galaxy Note 9, Galaxy Tab S4 und Co. im Mittelpunkt: Der Clip zeigt in erster Linie das Spiel "Fortnite".