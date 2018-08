Galaxy Note 9: Samsung verhöhnt wieder einmal das iPhone X

Kurz nach der Enthüllung des Galaxy Note 9 hat Samsung neue Spots seiner "Ingenius"-Werbekampagne veröffentlicht. Deren Kernaussage ist die Gleiche wie in den vorangegangen Clips auch: Samsung bietet eine bessere Alternative zum iPhone X.

Dieses Mal hebt der Hersteller die vermeintlichen Vorteile des Galaxy Note 9 hervor: Über diesem Artikel seht ihr den Clip "Power". Zu dessen Beginn sehen wir einen Kunden, der Samsungs neues Flaggschiff als extrem leistungsstark bezeichnet. Und tatsächlich: Mit dem Exynos 9810 sowie – je nach Ausführung – 6 bis 8 GB RAM ist das Galaxy Note 9 sehr gut ausgestattet. Allerdings bescheinigen erste Tests dem ein Jahre älteren und lediglich mit 3 GB Arbeitsspeicher ausgestatteten iPhone X eine etwas stärkere Leistung.

Samsung erzählt nur die halbe Wahrheit

Auch von Face ID zeigt sich der Samsung-Fan in dem Clip nicht beeindruckt. Als der Apple-Store-Mitarbeiter ihm von der Gesichtserkennung des iPhone X erzählt, verweist er darauf, dass das Galaxy Note 9 ebenfalls dazu in der Lage sei. Was er verschweigt: Während Apples Flaggschiff euch via Infrarot-Technologie erkennt, setzt Samsung beim Galaxy Note 9 noch auch eine konventionelle 2D-Gesichtserkennung.

Unter diesem Artikel findet ihr den zweiten neuen "Ingenius"-Werbespot. Er heißt "Pen" und um einen Stift geht es darin auch: Eine Kundin fragt den Apple-Store-Mitarbeiter nach dem Unterschied zwischen dem Apple Pencil und dem S Pen des Galaxy Note 9. Als der Angestellte ihr erklärt, dass sich Apples digitaler Eingabestift nur mit iPads nutzen lasse, fragt die Frau verwundert, mit was sie denn dann das iPhone bedienen könne. Dass sie dafür ihre Finger verwenden muss, scheint sie zu enttäuschen.