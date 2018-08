Galaxy Note 9: So könnt ihr die Vorstellung im Livestream verfolgen

Die Veröffentlichung des Samsung Galaxy Note 9 naht: Doch zunächst wird der Hersteller sein neues Flaggschiff mit Eingabestift auf einem speziellen Event vorstellen, das am heutigen 9. August 2018 stattfindet. Zum Glück müsst ihr nicht vor Ort sein, um die Präsentation verfolgen zu können – es wird einen Livestream geben.

Um 17 Uhr hiesiger Zeit startet Samsung sein Event zum Galaxy Note 9 in New York. Um den Livestream verfolgen zu können, habt ihr verschiedene Möglichkeiten: So steht euch beispielsweise die Übertragung über Samsungs YouTube-Kanal zur Verfügung, den ihr über dem Artikel findet. Alternativ könnt ihr auch Samsungs Webseite aufrufen, um der Präsentation des Galaxy-Note-8-Nachfolgers live beizuwohnen.

Fortnite-Exklusivität bestätigt

Kurz vor der Veranstaltung hat Samsung einen ungewöhnlichen Schritt unternommen und sich öffentlich zu einigen Gerüchten geäußert, die das Galaxy Note 9 betreffen. Dabei bleibt das Unternehmen laut GSMArena allerdings relativ vage: Der Akku des Top-Smartphones soll einen Tag Betriebszeit ermöglichen, während der Speicherplatz größer als der des Note 8 ausfällt. Zu beiden Ausstattungsmerkmalen hat Samsung bereits Teaser veröffentlicht.

Außerdem bestätigt das Unternehmen die Exklusivität für die Android-Version des populären Spiels Fortnite, die Gerüchten zufolge einen Monat dauern soll. Bleibt die spannende Frage, wie hoch der Preis für das Galaxy Note 9 zum Marktstart ausfallen wird. Zuletzt hieß es, dass Samsung die Preisschraube nicht weiter anziehen wird – und das Gerät so teuer sein wird wie der Vorgänger, also etwa 1000 Euro kostet.