Galaxy Note 9: So könnte die exklusive "Fortnite"-Spielfigur aussehen

Käufer des Galaxy Note 9 könnten demnächst mit einer exklusiven "Fortnite"-Spielfigur durchs Game laufen. Wie diese aussehen könnte, wurde jetzt öffentlich. Möglich macht das Extra-Feature offenbar ein Exklusiv-Deal zwischen Samsung und "Fortnite"-Hersteller Epic Games. Und der umfasst noch weitere Vorteile.

Es ist ein Krieger mit leuchtenden Augen, sein ganzer Körper steckt in einem Outfit, das an einen Sternenhimmel bei Nacht erinnert. Und um seinen Kopf kreisen galaktische Himmelskörper. So sieht die Spielfigur namens "Galaxy" aus, die Mishaal Rahman von der Plattform XDA-Developers jetzt auf Twitter präsentiert hat (Tweet unterhalb dieses Artikels). Sie könnte künftig exklusiv Käufern des Galaxy Note 9 zur Verfügung stehen. Einem angeblichen Exklusiv-Deal zufolge sollen die Kunden, die sich für das kommende Samsung-Phablet entscheiden, "Fortnite" für Android 30 Tage exklusiv auf ihrem neuen Gerät spielen können. Womöglich ist der Spielehit direkt vorinstalliert.

Präsentiert Star-Gamer und "Fortnite"-Profi Ninja das Galaxy Note 9?

"Fortnite"-Hersteller Epic Games und Samsung scheinen einen umfangreichen Deal eingefädelt zu haben. Symbol dafür könnte der Twitch-Streamer und Star-Gamer Ninja alias Tyler Blevins werden. Einem Bericht von XDA-Developers zufolge sei es möglich, dass Ninja beim Samsung Event am 9. August einen Auftritt hat und an der mutmaßlichen Präsentation des Galaxy Note 9 beteiligt ist. Ein weiterer Teil des Deals um das kommende Samsung-Phablet sollen 15.000 V-Bucks für jeden sein, der das Galaxy Note 9 vorbestellt. V-Bucks sind die Ingame-Währung von "Fortnite", die genannte Menge entspricht umgerechnet ungefähr 150 Euro.

Android-Nutzer ohne Samsung-Smartphone, die sich auf die "Fortnite"-App für ihr Gerät freuen, dürften derweil noch etwas länger in die Röhre schauen. Selbst nach Ablauf der angeblichen 30 Exklusiv-Tage für das Note 9 soll "Fortnite" in seiner Android-Version für weitere drei Monate nur auf Samsung-Smartphones spielbar bleiben.